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共和黨提案設「川普帳戶」 讓新生兒出生就是投資人

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
共和黨國會議員正在提案，為美國新生兒設立以總統川普為名的「川普帳戶」（Trump Account）。 路透
共和黨國會議員正在提案，為美國新生兒設立以總統川普為名的「川普帳戶」（Trump Account）。 路透

共和黨國會議員正在提案，為美國新生兒設立以總統川普為名的「川普帳戶」（Trump Account），並提供給每個帳戶1,000美元，用於投資美國股市，讓所有美國新生兒一出生就是投資人。這項計畫的成本估計超過173億美元。

英國金融時報（FT）報導，在共和黨掌控的眾議院上周通過的稅務法案中，「川普帳戶」便是其中一環。共和黨眾議員最初稱該提案為「成長與進步的貨幣帳戶」或「讓美國再次偉大」（MAGA）帳戶，以彰顯川普的政治活動，但為了向川普致敬，最後更改名稱。

這項法案規定，將為所有在2024年12月31日-2029年1月1日期間出生的美國嬰兒，設立1,000美元的帳戶，但必須要到年滿18歲才能動用這些資金。個人每年最多可在該帳戶存入5,000美元，但這筆錢須投資於「老牌的美國股票指數」。

這項法案已送交參議院審查，共和黨籍德州參議員克魯茲更帶頭推動將該提案的範圍，擴大到未來十年出生的嬰兒。他說，若每年都投入足額資金，拜複合成長率所賜，在孩子滿18歲時帳戶內錢將增至17萬美元。

美國 川普 共和黨

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