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美國非裔男佛洛伊德遭警壓頸5周年 美種族議題改革陷停滯

中央社／ 明尼阿波利斯25日綜合外電報導
5月24日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，銅管團結樂隊成員在為期三天的「崛起與銘記」音樂節第二天前進行熱身，以紀念前警察殺害喬治·弗洛伊德五周年。路透
5月24日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，銅管團結樂隊成員在為期三天的「崛起與銘記」音樂節第二天前進行熱身，以紀念前警察殺害喬治·弗洛伊德五周年。路透

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日遭警察壓頸致死，民眾今天將到事發現場紀念此事件5週年，而美國總統川普則放棄了旨在解決種族主義問題的改革。

法新社報導，佛洛伊德2020年5月25日因警察暴力逮捕致死，促成「黑命關天」（Black Lives Matter）運動並發展成一股強大力量，盼能解決美國根深蒂固的種族問題，範圍包含警察暴力到系統性不平等。

佛洛伊德是在川普第1個美國總統任期時去世，但川普今年1月重返白宮以來，他的政府已經取消民權調查，並嚴厲打擊多元化招聘措施。

「黑命關天」運動於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間廣獲支持且席捲全美各大城市，但目前已聲勢不再，許多人都認為這場運動幾乎沒有取得實質進展。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）以此事件命名的「喬治．佛洛伊德廣場」正舉行5週年紀念活動，當年46歲的佛洛伊德就是在此地被警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住脖子逮捕而嚥下最後一口氣。

這個廣場上布滿抗議藝術作品，其中包括一幅紫色壁畫，上面寫著「你改變了世界，喬治」。

然而，2020年傳達的樂觀訊息如今與川普的主張相互矛盾，他的極端思維盟友建議赦免蕭文，蕭文因謀殺佛洛伊德而被判處22年以上徒刑。

部分專家認為，川普重返白宮在某種程度是對於「黑命關天」運動的強烈反撲，這項社會運動在一些城市從抗議示威演變成騷亂，同時還呼籲削減警方預算。

佛洛伊德的家人23日於明尼阿波利斯市告訴法新社，儘管政治氛圍惡劣，他們仍希望大家繼續推動改革。

他的親戚哈里遜（Angela Harrelson）表示，「我們不需要行政命令來告訴我們黑命關天」。

佛洛伊德的親屬當天下午和另外大約50人共同默哀，然後在當年事發現場的路邊獻上黃玫瑰。

對於佛洛伊德的前女友羅斯（Courteney Ross）而言，這個5週年紀念的週末帶來強烈個人失落感。

她說道：「看到大家出來紀念他，真是太好了。這個國家最近很少有如此團結，大家正紀念一位為我們獻出生命的人。」

運動 警察 美國 川普 佛洛伊德

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