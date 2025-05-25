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留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

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留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
住在台北、現年27歲的Yu-hsuan Lin目前尚未獲得美簽，她不排除向哈佛申請延後入學，或者轉向申請歐洲或英國的碩士課程。路透
住在台北、現年27歲的Yu-hsuan Lin目前尚未獲得美簽，她不排除向哈佛申請延後入學，或者轉向申請歐洲或英國的碩士課程。路透

美國總統川普25日再度砲轟哈佛大學，質疑校內近3成學生來自國外，其中一些國家甚至對美國不友善，校方卻對他們的教育資金來源毫無交代。另外，兩名來自台灣的準哈佛生接受路透訪問時也難掩心中焦慮與無助，甚至直言「求總統行行好」。

法新社報導，川普25日在真實社群發文寫道：「為什麼哈佛不說明，他們有近31%的學生來自外國，但那些國家，其中一些對美國根本不友好，對這些學生的教育一毛不出，將來也沒有打算出？」

川普接著說：「我們想知道這些學生都是誰，這是合理要求，畢竟我們給了哈佛數十億美元，但哈佛顯然不願意配合。」

美國國土安全部長諾姆22日撤銷哈佛招收外籍生的資格，哈佛也隨即提告，法官23日迅速裁定暫停執行，但是數千名外籍生的前景和校方重要財務來源已陷入不確定處境。

住在台北、現年27歲的Yu-hsuan Lin向路透展示哈佛錄取證書，她透露得知川普政府新措施後令她感到焦慮，「我發現，通往夢想的路比我想的還要艱難，困難重重，有太多不確定性」。

Lin表示：「我原本以為經過這半年來的各種變化，我可以接受一切挑戰。但這次卻是針對國際學生，所以我真的感覺被打擊到了，也因此變得非常焦慮。」

Lin尚未獲得美簽，她透露可能會選擇延後入學，或者轉向申請歐洲或英國的碩士課程。

另外以Vince為名受訪的台灣學生，原先計畫今年在哈佛攻讀公共衛生學生，如今卻遭遇川普政府新規。他說，「我們當然感到非常緊張。從台灣小鎮一路走到哈佛，這一直是我的夢想」。

Vince說：「我認為這是美國所能提供最好的幫助。因此我懇求總統，拜託，我希望這種慷慨能持續下去。」

來自台灣的27歲準哈佛生Yu-Hsuan Lin，24日在台北展示哈佛錄取信及學校周邊商品。路透
來自台灣的27歲準哈佛生Yu-Hsuan Lin，24日在台北展示哈佛錄取信及學校周邊商品。路透

美國 留學生 川普 外籍生 哈佛大學

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