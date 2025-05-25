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姪女受訪爆川普黑歷史！恐有反社會人格 曝他最怕1事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普的姪女瑪莉．川普（如圖）近日接受每日電訊報Podcast訪問，宣傳著作《誰會愛你》。圖/截自The Telegraph在YT的影音
美國總統川普的姪女瑪莉．川普（如圖）近日接受每日電訊報Podcast訪問，宣傳著作《誰會愛你》。圖/截自The Telegraph在YT的影音

美國總統川普的姪女、臨床心理學家瑪莉．川普（Mary Trump）近日接受每日電訊報Podcast訪談，宣傳去年9月的著作《誰會愛你》（Who Could Ever Love You，暫譯）時猛爆川普的料，描述川普小時候不討人喜歡，是被祖父相中延續家族房地產事業打造的「殺手」角色，更推測川普可能有「反社會人格」，最害怕「被看穿」。瑪莉警告，川普「想當一輩子的總統」，恐怕不會在任期結束後離開白宮

每日電訊報24日報導，現年60歲的瑪莉與家族關係疏離，早年已被排除在祖父遺囑之外，長年未被川普家族接納，形同圈外人。她坦言，這讓她得以用旁觀者視角，看清家族如何造就現在的川普。

瑪莉不諱言形容川普「一直都是個王X蛋」，但話鋒一轉，她也承認川普年輕時曾有過「對人好的衝動」，只是後來「那股善意的火花被抹除了，因為無論怎麼想，那都不符合我祖父和川普的目的」。

她指出，川普一直以來都表現出強烈的不安與極度怕輸的心態。她回憶童年時與川普在紐約家的後院玩傳接球，「我那時6歲，他大概28歲吧......，他會用盡全力把球丟給我，我以為自己手的每根骨頭都要斷了」。她描述，「川普就是那種人，他必須贏，一定要比所有人強」。

瑪莉強調，若無法理解川普背後的心理動力，就難以看懂他反覆的關稅政策或在白宮與各國領袖的激烈交鋒。「這是一個沒有意識形態的人，」她說，「他是一個靠本能行動的生物，做任何事都是為了得到他想要的東西，沒有別的」。這種本能驅動的操作邏輯，是她認為應對川普的關鍵所在。

她進一步指出，若川普接受臨床心理諮商並接受測驗診斷，「我有根據推測，他被判定患有反社會型人格障礙或自戀型人格障礙的機率很高」。

「川普的不安與對失敗的恐懼正是驅動他的力量，」瑪莉表示。她認為他最害怕的事是「被看穿」，被發現「他所展現出來的一切其實都是神話，根本並非他宣稱的那個人」。

除此之外，瑪莉更警告，川普可能不會在任期結束後主動離開白宮。「問題不在於他會不會參選，而是他會不會離開，」她說。川普很可能直接宣稱：「我是終身總統，我哪兒也不去」，並公然挑戰國家機制。「我們從未遇過這種狀況，也不知道該怎麼處理。」

最後瑪麗坦言：「這個姓氏是我一生的負擔。」但她仍選擇站出來，面對那位曾經用力把棒球砸向她的叔叔，如今那股力量已是一股橫掃全球的政治力量。

白宮 川普 不安

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