快訊

損失慘重！新開幕龜吼漁夫市集蟹蝦死亡 顧客抱怨吃不到

比H20規格低！傳輝達為大陸出全新AI晶片 不採台積電CoWoS技術

新北民宅3樓火警延燒4樓陽台 消防急出動72人搶救撲滅

川普BBB預算有多駭人？美債閃5警訊 恐連累美股後市

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。路透
投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。路透

美國眾議院日前通過總統川普「大而美法案」（Big Beautiful Bill），據說川普顧問在內部會議以「BBB法案」稱之。這聽在專家耳裡著實可笑，因為信評機構常以3B作為投資級債券最低級，3B以下就是「垃圾」債，愈低則債務違約風險愈高。

川普減稅法案打擊美債

這項法案若是生效，未來十年美國國債將增添3兆美元。在穆迪摘除美國最後一個AAA信評後，許多投資人把「BBB法案」視為美國聯邦財政危險轉折點。不僅因為國會預算處（CBO）預估債務占國內生產毛額（GDP）比率將從98%躍上125%，更因2024年償付利息已達8,800億美元，隨著10年期和30年期美債殖利率分別升破4.5%和5%，償債利息支出勢必暴增。

但美國財政部長貝森特團隊堅稱，有辦法減債並讓市場利率降下來，所持理由有三：減稅和鬆綁法規會推升經濟成長，降低支出和關稅帶進稅收將縮減負債，全球投資人對美元資產仍深具信心。

上周公布的數據顯示，外國人3月持有的美國公債總值年增近12%至9兆美元，創新高。但這是川普4月初宣布「解放日」關稅震驚全球之前的數字。更何況，本周三美國20年期公債標售結果欠佳，已加深投資人對市場信心惡化的顧慮。

美國債市閃現五種警訊

一、美國長期公債殖利率最近節節上升，在經濟數據轉弱之際，實屬詭異，顯示市場利率上揚不能只歸咎於成長預期。

二、名目殖利率上揚的同時，經通膨調整的美債殖利率卻持平，顯示通膨預期也不是主要禍首。

三、美債「期限溢價」（指持有長債高於持有短債的風險）也持續升高，且升幅大於歐洲主權債，凸顯美國財政風險溢價成形。

四、外國對美國公債需求轉弱。中國大陸過去十年來悄悄減持美債，如今持有的美債已少於日本和英國。

五、海外投資人在30年期公債標售的占比（以「間接」投標人衡量），最近已從70%降到60%以下，反映全球投資人愈來愈不安。

這五種轉變未必預告一波全面危機即將爆發，畢竟美國仍享有強大優勢，貝森特也握有多項工具可緩和債市波動，例如債券回購，或放寬規定讓銀行扮演造市者角色。

但重點是：隨著財政展望引起的焦慮日增，債市板塊正在移動。一些投資人正對10年期美債殖利率升破5%嚴陣以待。而且，美國舉債上限爛戲很快又要登場，明年財政部又必須發行超過9兆美元的新債，市場緊張氣氛可能有增無減。由此觀之，川普巨大的減稅法案掛上「BBB」標籤，一點也不好笑。

美股後市盯殖利率關鍵價位

Raymond James投資長亞當表示，接下來要密切關注10年期美債殖利率是否升破4.5%，不僅因為這是影響投資人信心的重要心理關卡，也因為發生在美國30年期房貸利率升抵7%之時，可能對房市和整體經濟構成額外壓力。而且，美股估值通常與利率呈負相關，一旦10年期殖利率升破4.5%，標普500本益比易降難升。

萬一10年期殖利率升向4.75%，美股展望就更不妙了。殖利率走高，而每股盈餘預測恐進一步調降，宜謹慎看待美股後市。

投資人關切赤字惡化和川普重燃關稅顧慮，美國公債殖利率本周收高。道瓊市場數據顯示，10年期美債殖利率周線升7.1個基點至4.508%，30年期殖利率全周更躍升14.1個基點至5.036%。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

美國 美債 投資人

延伸閱讀

2+2都不會！川普開嗆「不要麻煩製造者」 再酸哈佛生需惡補數學

就算川普霸凌 零售商漲價勢在必行

川普擬對歐盟和iPhone手機祭新關稅 重點一次看

川普政府禁令衝擊哈佛外籍生 比利時王儲伊麗莎白遭波及

相關新聞

川普BBB預算有多駭人？美債閃5警訊 恐連累美股後市

美國眾議院日前通過總統川普「大而美法案」（Big Beautiful Bill），據說川普顧問在內部會議以「BBB法案」...

美知名音樂經紀人私人飛機加州失事 機上6人確定全數罹難

根據美國調查當局說法，美國知名音樂經紀人夏皮洛（Dave Shapiro）擁有的1架小型飛機昨天在加州聖地牙哥1處住宅區墜...

「努力付諸流水」川普政府禁哈佛收外籍生 日本留學生不安吐心聲

美國總統川普政府22日禁止哈佛大學招收外籍生，並要現有外籍生轉學。哈佛校內有260名日本籍學生或研究人員，有人已對此感到...

台裔醫師主掌洛城毒品防制 母親患病啟發行醫

洛杉磯郡衛生局藥物濫用防治處主任蔡普拓（Gary Tsai）擁有台裔背景。他最初走上醫學之路，源於母親罹患精神疾病、求助...

2+2都不會！川普開嗆「不要麻煩製造者」 再酸哈佛生需惡補數學

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格。川普23日在白宮接受傳媒採訪時稱，不少哈佛學...

員工哭了！傳白宮國安會大砍人力 突收解職通知忍不住落淚

路透社引述5名知情人士說法報導，白宮國家安全會議（NSC）今天大舉裁員數十人，美國總統川普削減這個曾深具影響力機構的規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。