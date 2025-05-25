川普大砍白宮國安會 傳300人剩50人

英國金融時報等多家外媒廿三日報導，川普政府已大幅縮減白宮國安會，解僱多人並下令部分借調人員歸建原單位，僅保留少數高層主管。亞洲事務資深主任簡以榮雖留任，但他整個團隊已遭解僱，包含他的中國事務幕僚。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日則引述二位美國官員及一位知情人士報導，川普政府當天已使逾百位白宮國安會官員處於行政休假。

負責從烏克蘭到南亞克什米爾等重大地緣政治議題的白宮國安會人員，廿三日下午無預警地「被離職」。

川普第二任的首位白宮國安顧問沃茲一日遭川普免職，由國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問。

路透引述知情人士報導，預料白宮國安會的重整會進一步削弱其影響力，從強力的決策機構降為小型組織，更著重落實川普第二任的施政理念，而非參與制定政策，因此將給予美國國務院、五角大廈及其他涉及外交、國安、情報事務的部門和機構更大權力。

川普政府目標將白宮國安會的規模縮減至數十人。知情人士指稱，最終人數將減至約五十人。白宮國安會是美國總統協調國安策略的主要機構，在維護美國國安上扮演吃重角色。

前總統拜登任內，白宮國安會人員逾三百人，但川普一月回任後，在此次大砍人力前，人數就已遠低於拜登時的一半。知情人士提到，被裁撤的人員將轉任其他政府單位。部分保守派人士長期推動精簡白宮國安會，並主張該會與其他政府部門的職能疊床架屋。