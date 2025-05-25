哈佛被禁招國際學生 美法官擋下

對美國國土安全部廿二日撤銷私立名校哈佛大學的學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）認證，禁止該校招收國際學生，美國麻州聯邦地區法官巴洛茲廿三日裁定暫停執行。

哈佛廿三日對川普政府提起訴訟，主張川普政府撤銷認證之舉違憲且違法，若未能及時聽取各方意見，該校將遭受立即且無法彌補的傷害。巴洛茲當天即做出裁定，「特此禁止川普政府執行撤銷原告的ＳＥＶＰ認證」。

法新社報導，一份法院存檔顯示，廿九日將召開一場禁制令聽證會。

就法官擋下川普政府撤銷認證的做法，一位白宮發言人表達反對，「這些非經由選舉產生的法官，沒權利阻擋川普政府行使他們在移民政策及國安政策方面的合法、正當控制」。

華爾街日報報導說，巴洛茲的裁定雖未永久解決此事，但讓哈佛暫時得以持續招收外籍生。

巴洛茲也負責審理哈佛另一項就川普政府凍結數十億美元聯邦補助款所提的訴訟。

根據美國教育統計中心與卡內基高等校院分類，彙整全美五十所外籍生占比高的院校。外籍生占比二成八的哈佛只排第十五名。前三高則依序為伊利諾理工學院的五成一、卡內基美隆大學的四成四、史蒂文斯理工學院的四成二。

另外，澳門教育及青年發展局廿四日表示，該局鼓勵澳門的大學留意最新情況，為受影響的學生提供轉學便利及協助，保障就學權益，具體措施將由各校按實際情況訂定。

香港教育局長蔡若蓮則在社群媒體臉書發文，歡迎全球優秀學子赴港升學。就哈佛遭禁止招收國際學生，該局已即時與香港的大學聯繫，呼籲各校採取積極行動；「我們也聯繫哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛升學的同學提供全面支援」。

港媒星島日報報導，香港八所政府資助的大學（八大），已經有六間表態邀受影響的哈佛學生就讀，為香港搶人才，包括香港科技大學、香港城市大學、嶺南大學、香港理工大學、香港中文大學、香港浸會大學。中國大陸則尚未有頂尖大學對此表態，其教育部也還沒發聲。但是已有不少網友在微信、微博建議北大、北京清華大學等名校無條件接收來自哈佛的轉學生。