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美知名音樂經紀人私人飛機加州失事 機上6人確定全數罹難

中央社／ 聖地牙哥23日綜合外電報導
根據美國調查當局說法，美國知名音樂經紀人夏皮洛擁有的1架小型飛機昨天在加州聖地牙哥1處住宅區墜毀後，機上所有確定全數喪生。圖／歐新社
根據美國調查當局說法，美國知名音樂經紀人夏皮洛擁有的1架小型飛機昨天在加州聖地牙哥1處住宅區墜毀後，機上所有確定全數喪生。圖／歐新社

根據美國調查當局說法，美國知名音樂經紀人夏皮洛（Dave Shapiro）擁有的1架小型飛機昨天在加州聖地牙哥1處住宅區墜毀後，機上所有6人含夏皮洛本人和機師確定全數喪生。

法新社報導，夏皮洛是美國樂壇資深人士，也是經紀公司Sound Talent Group的創辦人之一，代理過的藝人包括「魔數41」（Sum 41）和凡妮莎卡爾頓（Vanessa Carlton）。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，夏皮洛的賽斯納550型（Cessna 550）飛機是昨天凌晨3時47分在濃霧中撞上電線後墜落。

NTSB調查員貝克（Dan Baker）今天在記者會上說，機師和機上所有乘客都受到「致命傷害」，地面則無人嚴重受傷。

貝克雖未明確指出死亡人數，但根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）先前說法，這架私人飛機上共有6人。

加州聖地牙哥郡（San Diego County）法醫辦公室公布3名罹難者的姓名，分別為42歲的夏皮洛、25歲的胡克（Emma Huke）和36歲的肯揚（Celina Kenyon）。

Sound Talent Group則告訴美國媒體，除了夏皮洛以外，他們有2名員工在這起事故中身亡，分別是胡克和佛特納（Kendall Fortner），兩人都是演唱會事務助理。

Sound Talent Group發布聲明表示：「我們對於失去創辦人之一、同事和朋友深感悲痛。我們對他們的家屬及所有受影響的人深表同情。」

美國知名音樂經紀人夏皮洛。圖／美聯社
美國知名音樂經紀人夏皮洛。圖／美聯社

聖地牙哥 美國 機師

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