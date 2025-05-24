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「努力付諸流水」川普政府禁哈佛收外籍生 日本留學生不安吐心聲

中央社／ 東京24日綜合外電報導
美國總統川普政府22日禁止哈佛大學招收外籍生，並要現有外籍生轉學。圖為哈佛學生在校園漫步。路透
美國總統川普政府22日禁止哈佛大學招收外籍生，並要現有外籍生轉學。圖為哈佛學生在校園漫步。路透

美國總統川普政府22日禁止哈佛大學招收外籍生，並要現有外籍生轉學。哈佛校內有260名日本籍學生或研究人員，有人已對此感到不安與憤怒，東京大學則有意接收受波及的留學生

「讀賣新聞」今天報導，東京大學工學院一位20歲男學生今年2月起預計在哈佛大學留學約1年，他語帶不安說，「若留學中止，迄今的努力都付諸流水」，其研究領域是量子電腦應用技術。

他還指出，美國政府發布消息後，研究室的同伴就一直在議論這個話題。

根據「日本學生支援機構」的調查，2023年度於美國留學的日籍生達1萬3517人，占全體日本留學生的15%，為最大宗，其中在哈佛大學（Harvard University）的日本留學生和研究人員共260人。

一位就讀哈佛大學甘迺迪學院的日籍男學生驚訝地表示，「先前沒料到（美國政府）會祭出這種極端措施，要求在學的留學生轉學」。

留學生之間也開始議論，暫時回國是否可能難再入境美國等狀況，儘管哈佛大學於官網稱「將全力接納國際學生」，但這名男學生說，「資訊錯綜複雜，大家都很混亂。至今還未收到校方通知，不知道能否順利畢業」。

日本留學支援企業「留學雜誌公司」指出，若在美留學生失去學籍，便會喪失居留資格。

東京大學已有意暫時接收被川普政府政策影響而無法繼續留學的哈佛學生。東大副校長林香里表示，「希望支援有意願且有才能的年輕人繼續學習」。

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