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2+2都不會！川普開嗆「不要麻煩製造者」 再酸哈佛生需惡補數學
美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格。川普23日在白宮接受傳媒採訪時稱，不少哈佛學生「連2加2都不知道」，卻能入讀哈佛，且大搞反猶太抗議，「我們不想要麻煩製造者」。
當有記者問，「為何你不希望世界上最優秀、最聰明的人來哈佛」時，川普回答稱：「我其實希望，但是很多（哈佛學生）都需要補習數學，你知道嗎？學生連2加2是幾都不知道，卻能讀哈佛，為何會這樣？然後你看到這群人參與示威，高喊反猶太，我們不想要麻煩製造者」。
哈佛目前招收近6,800名國際學生，佔總學生人數逾25%，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）此前指，變更將在2025至2026學年生效，在生效前未能完成學業者需要轉學。
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文章授權轉載自《香港01》
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