台裔醫師主掌洛城毒品防制 母親患病啟發行醫

洛杉磯郡衛生局藥物濫用防治處主任蔡普拓（Gary Tsai）擁有台裔背景。他最初走上醫學之路，源於母親罹患精神疾病、求助碰壁的親身經歷。

洛杉磯郡人口約1000萬人，是全美人口最多的郡。蔡普拓領導的「藥物濫用防制處」（Substance Abuse Prevention and Control）隸屬郡衛生局，負責規劃並執行毒品防制政策，涵蓋預防、治療與康復，處理芬太尼等藥物帶來的公衛挑戰。

「預防優先，治療有效，康復是有可能的。」蔡普拓身為部門主管，在官方網頁上留下這段話，傳達他推動毒品防制工作的正面態度。

蔡普拓擁有精神科與成癮醫學的專科執照，又主掌公衛部門的政策走向。他接受中央社記者訪問時，回顧自身走上醫學之路，成為精神科醫師，核心目的是希望對社會產生影響。

蔡普拓說，母親曾經患有思覺失調症，年輕時試著幫母親尋求協助，卻經常碰壁的經驗，使他決心走上精神醫學之路，也影響了他現在的工作方式與價值觀。他的母親在2019年過世。

父親蔡孟慧、母親游君麗都來自台灣，早年到普渡大學（Purdue University）攻讀研究所，後來定居美國，最初在東岸住過，後來搬到加州。

身為移民二代，蔡普拓說在這樣的家庭長大，學到最多的是適應環境的能力，「移民到一個新的國家，很多事情都要學習，不只是語言，還有怎麼生存下來、怎麼適應一切」。他把這樣的適應力應用在自己的專業領域上。

蔡普拓在美國長大，主要語言是英語，他笑說自己的西班牙語還比中文好；不過他說，父親對自己的台灣背景充滿熱情，家族仍有親人住在台灣，保有跟台灣的連結。