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737 Max兩起空難釀346死！波音與美司法部達協議 將免刑事起訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架波音公司737 MAX-10型飛機於2023年6月20日在第54屆巴黎國際航空太空展上進行飛行表演。資料照片。路透
一架波音公司737 MAX-10型飛機於2023年6月20日在第54屆巴黎國際航空太空展上進行飛行表演。資料照片。路透

美國司法部23日表示已與波音公司達成協議，避免這家飛機製造商因737 Max型飛機發生的2起墜機事故而遭到起訴。CNBC報導，這2起事故共造成346人死亡，而這項不起訴協議將使波音公司免於被認定為重罪犯，也意味著波音將不會如事故罹難者家屬多年來所呼籲的那樣，按原定計畫於6月接受審判。

司法部上周會見罹難者家屬，討論可能的協議內容，並在提交給法庭的文件中表示：「政府認為該協議是一項公平且公正的解決方案，符合公眾利益」。

司法部表示，該協議「保證波音公司立即承擔進一步的責任並帶來實質性利益，同時避免進入審判程序所帶來的不確定性和訴訟風險」。一旦這項「原則性協議」最終確定，司法部計畫最遲於下周結束前向法院提交撤銷訴訟動議。

司法部在提交給德州聯邦法院的文件中表示，根據該協議，波音將必須「支付或投資」超過11億美元（折合新台幣約332.97億元）。這筆金額包括4億8720萬美元的刑事罰款，不過2億4360萬美元因先前協議中已支付，將獲得抵扣，還包括為事故罹難者設立的4億4450萬美元新基金，以及4億4500萬美元用於合規、安全和品質計畫。

波音公司拒絕發表評論。據CNBC報導，墜機罹難者家屬批評先前的協議是圖利波音的「甜心協議」（sweetheart deals），要求該公司承擔更多責任，並表示其高層應該接受審判。

法庭文件公布後不久，幾名受害者家屬就透過律師發表聲明，批評這項協議，並稱其為其他大公司開創了一個令人不安的先例。家屬律師卡塞爾（Paul Cassell）表示：「對於美國史上最致命的企業犯罪來說，這種不起訴協議史無前例，且顯然錯誤。我的當事人將提出異議，並希望說服法院駁回該協議。」

波音 司法

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