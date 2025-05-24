川普簽行政命令鬆綁核電 擬25年內核電成長4倍

美國總統川普23日簽署行政命令，為美國核能產業鬆綁，以加速美國核電發展，目標在未來25年內讓美國核能發電成長4倍。

川普23日在白宮簽署4份行政命令，聚焦為美國核電鬆綁，包括加速重點國防和人工智慧（AI）設施使用核電的許可過程、改革美國核能管理委員會，簡化商用核子反應爐的規範，以及修訂核子反應爐的實驗規範，以加速反應爐的實驗過程等。

白宮幕僚秘書沙夫（Will Scharf）指出，很多人提到美國現行的核電規範太過繁複，阻礙美國核能產業的發展；在1978年以前，美國共建造133個核子反應爐，但由於過度規範，美國在1978年之後，只有兩座商用反應爐上線。

沙夫指出，川普簽署的其中一項行政命令中，內容就是要讓核電規範過程與產業需求對接，稱目標是在未來25年內，讓美國核能發電成長4倍。

沙夫並表示，川普也簽署行政命令，在確保安全的同時，加速核子反應爐的實驗，並啟動一項先導計畫，預計明年7月4日會有3座實驗性核子反應爐上線。