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川普政府禁哈佛招國際學生 美法官裁定暫停執行
對美國國土安全部（DHS）22日撤銷私立名校哈佛大學的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生，美國麻州聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）23日裁定暫停執行。
哈佛23日對川普政府提起訴訟，主張川普政府撤銷認證之舉違憲，巴洛茲當天即做出裁定，「特此禁止川普政府執行撤銷原告的SEVP認證」。
法新社報導，1份法院存檔顯示，29日將召開1場禁制令聽證會。
就法官擋下川普政府撤銷認證的做法，1位白宮發言人表達反對，「這些非經由選舉產生的法官，沒權利阻擋川普政府行使他們在移民政策及國安政策方面的合法、正當控制」。
華爾街日報報導說，巴洛茲的裁定雖未永久解決此事，但讓哈佛暫時得以持續招收外籍生。
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