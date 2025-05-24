不再參與無上限衝突 范斯：美國回到以現實為本的戰略

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)
美國副總統范斯（JD Vance）。(路透)

美國副總統范斯（JD Vance）23日表示，美國不會再投入目的不明的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

范斯23日向美國海軍學院2025年的畢業生致詞，他也在致詞中說明川普政府的戰略思維。

范斯表示，美國長年在外交政策上做實驗，用國家安全和龔固盟友交換扶植建立國家和介入外國事務，就算這些國家與美國利益有非常小的關聯。

范斯說，蘇聯解體後，美國的政策制定者以為美國在世界的主導地位得到保證，美國也確實在短時間內成為沒有對手的超級大國，甚至相信沒有國家有機會崛起與美國競爭；范斯說，所以美國用硬實力交換軟實力，停止生產汽車、電腦，乃至於武器，像是保護海域的船艦等。

范斯認為，美國之所以這麼做，就是相信經濟融合會走向和平，讓中國等對手國家變得更像美國，所以與其花費精力應付中國的崛起，美國的領導人追求他們認為會是很簡單的任務，像是在中東建立民主等，結果發現不但非常困難，而且極為昂貴。

范斯認為，最後承擔這項嚴重誤算的人並非政治人物，卻是美國人民，以及美國軍人和他們的家人。

范斯說，美國過去的領導人拋棄清晰的戰略目標，選擇追求自大、有時不連貫的抽象目標，像是費錢費力，在加薩走廊打造臨時浮動碼頭，最後只使用20天，期間卻有60名美國軍人為此受傷。

范斯也說，過去的美國政府沒有留神大國競爭，也沒有為同等競爭者的出現做好準備。

范斯說，川普政府將會改變做法，不再投入目的不明的軍事任務，不再參與無限制的衝突；美國將回到以現實為本的戰略，並保護美國核心的國家利益。

范斯說，這並不代表美國會忽視威脅，而是會自律以待，美國若要出動軍隊，也會有非常明確的目標，就像美國日前對付葉門激進組織「胡塞武裝」（Houthi），就是要迫使他們在紅海停止攻擊美國船隻。

范斯說，美國出拳時會很小心，但只要拳頭送出去，就會是重拳出擊；現在美國的對手都知道，只要美國設下紅線，就會執行。

范斯並表示，美國主導地位不再被挑戰的時代已經結束了，美國正面對嚴重的威脅，包括中國、俄羅斯和其他國家都決心要在各方面擊敗美國。

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