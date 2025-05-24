川普禁哈佛招收國際生 比利時公主學業受阻

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

美國總統川普撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，今年23歲可望成為比利時未來女王的伊麗莎白公主（PrincessElisabeth）剛在哈佛修完第一年課程，恐因此無法繼續她的學業。

路透社報導，川普（Donald Trump）政府昨天撤銷哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的權利，並且迫使目前在學的國際學生轉校，否則將失去在美國合法居留的許可。

比利時王室發言人范多恩（Lore Vandoorne）表示：「伊麗莎白公主剛完成她的第一年學業。這項（川普政府）決定的衝擊將在未來幾天/幾週內更加明朗。我們目前正研究此事。」

據報導，伊麗莎白公主目前在哈佛念公共政策，屬於為期兩年的碩士學位課程，根據哈佛網站，該課程拓寬學生的視野，提高他們「在公共服務領域取得成功」的技能。

伊麗莎白公主是比利時王位繼承人，是國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）4個孩子中的長女。

在上哈佛之前，伊麗莎白公主已在英國牛津大學（Oxford University）取得歷史及政治學位。

比利時 川普 哈佛大學

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