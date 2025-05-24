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川普禁哈佛招國際生 衝擊6800人…校方控違法提告

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅、記者許維寧、香港特派員李春／連線報導
四月在美國麻州劍橋的哈佛大學校區，有外籍生趁空堂時漫步校園。（路透）
四月在美國麻州劍橋的哈佛大學校區，有外籍生趁空堂時漫步校園。（路透）

美國國土安全部（ＤＨＳ）廿二日表示，川普政府已撤銷哈佛大學招收外籍生的能力，且「立即生效」。該部在聲明中提到，部長諾姆下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫（ＳＥＶＰ）認證。

此舉代表，哈佛不再能招收國際學生，且哈佛現有外籍生必須轉學，否則就喪失在美國的法律地位。諾姆指稱，哈佛在其校園宣傳同情巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的思想，實施多元、公平與包容（ＤＥＩ）種族歧視政策的不安全校園環境持續存在，並助長暴力、反猶太主義，和中共沆瀣一氣，川普政府正為此追究該校責任。

下通牒72小時補交文件

諾姆強調，對招收外籍生的美國大學而言，獲准招收是一項特權及優待，而非權利，藉此從這類學生所繳的較高額學費獲益，以有助充實這些大學數十億美元的捐款；哈佛原本有很多機會做「對的事」，卻拒絕了，這（撤銷哈佛ＳＥＶＰ認證）會成為全美大學和學術機構的警訊。

諾姆表示，若哈佛在七十二小時內達成要求，就能恢復ＳＥＶＰ認證，包括提供相關資料，例如國際學生及訪問學者五年內的獎懲紀錄，有無涉及非法活動、暴力行為或威脅教職員生，或在校內外參與示威抗議的相關音檔及影片。

哈佛發言人牛頓則稱川普政府此一舉動違法，將嚴重傷害該校和國家，並損害該校的學術與研究任務，正迅速致力為學生提供諮詢及支持。自二○二四至二○二五學年度，哈佛位於美國麻州劍橋的校區招收約六八○○名外籍生，占其全體學生的二成七，其中大多為研究生，共來自一四○多國。

哈佛還面臨逾8項調查

哈佛校長賈柏廿三日也為此對師生發信，提到學校已正式提出訴訟，隨後將申請臨時限制令（ＴＲＯ）。哈佛在向波士頓聯邦法院提交的訴狀中強調，撤銷認證「公然違反」美國憲法和其他聯邦法律，並對該校與七千多名簽證持有者產生「立即且毀滅性的影響」。

這也代表川普政府與哈佛的對峙升高。川普四月就揚言，若私立名校哈佛拒絕美國政府要求，不接受外部的政治

監督（像改變招生規定、課程與聘用原則），將被禁止招收外籍生。ＤＨＳ同月也取消對該校的三百萬美元（台幣約九一○○萬元）補助款。

哈佛還正面臨來自六個機關的至少八項調查，包含司法部、教育部、衛生部及退伍軍人事務部，該校及其研究夥伴遭取消或凍結的聯邦經費已近四十億美元（台幣約一二一一億元）。

教育部估52台生受影響

對此，中國大陸外交部發言人毛寧廿三日在例行記者會說，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國形象和國際信譽。中國官媒新華社評論「牛彈琴」撰文寫道，二○二二年資料數據顯示，哈佛的中國留學生為一○一六人，之後是加拿大、印度、南韓、英國、德國、澳洲、新加坡及日本。

香港科技大學廿三日則宣布，願無條件錄取哈佛的國際本科生及研究生。我教育部表示，估計我國有五十二名學生受影響，對願留台完成學業者，將研議以外加名額方式辦理招生考試，並邀國內與哈佛簽ＭＯＵ的大學研商以雙聯學制助學生完成學業。

美國 巴勒斯坦 川普 外籍生 哈瑪斯 哈佛 中共

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