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加州汽油車禁令 國會封殺

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國聯邦參議院已表決，廢止加州自行決定汽車廢氣排放標準的能力，實質封殺加州2035年前禁售汽油車的規定，接下來將送交總統川普簽署。此舉可能重創特斯拉以銷售碳權賺進大筆營收的能力。

共和黨主導的參院根據國會複審法（Congressional Review Act），以51票贊成對44票反對，通過一項決議案，撤銷拜登政府時期給予加州的一項豁免措施，不再允許加州強制規定當地在2035年前至少80%的新車都要是電動車、多達20%要為插電式油電車。

這項決議案接下來將送交川普簽署，象徵已強力反對加州排廢規範的通用汽車（GM）、豐田汽車（Toyota）等車廠，取得重大勝利。加州州長紐森則表示參院的表決結果「違法」，其行動將使加州納稅人多付推估450億美元的醫療保健成本，將在法院提起上訴。

美國1970年乾淨空氣法給予加州豁免，所執行的乾淨空氣規定能夠比聯邦政府規範更嚴格，迄今已獲得超過100項豁免，其中之一為自行設定汽車排廢標準。加州2022年提出逐步淘汰汽油與柴油車的規範，要求車商明年銷售的車款須有35%低碳車款，2030年提高到68%，2035年全面禁售汽油車。

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