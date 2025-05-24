美國最高法院裁決 Fed成員享特殊保護…川普不得任意撤換鮑爾

美國最高法院23日作出重要裁決，在允許總統可能有權開除聯邦獨立機構理事會成員之際，也強烈暗示聯邦準備理事會（Fed）成員享有特殊保護，總統不得任意免職，若現任總統川普想攆走Fed主席鮑爾，最高法院可能封殺這個意圖，讓預定6月24日出席國會聽證會的鮑爾，又少了一個煩惱。

本案源於川普試圖撤換國家勞動關係委員會（NLRB）委員威爾考克斯（Gwynne Wilcox）、聯邦功績制度保護委員會（MSPB）委員哈里斯（Cathy Harris）。下級法院原先依據1935年漢弗萊遺囑執行人控訴美國案的判例，禁止總統無故撤換獨立委員會成員。

不過，最高法院雖未正式推翻該判例，卻在本案以6比3的票數裁定，允許川普在訴訟期間先行撤換委員，「因為憲法賦予總統行政權…總統得無故免職代表他行使行政權的行政官員，唯有我們判決先例所指稱的少數例外」。

這被認為被視為會弱化判例，進一步擴張總統行政權力，可能為川普免職其他獨立委員會成員開綠燈。三位自由派大法官在異議書中強烈批評這項裁決將動搖獨立機構穩定性。

不過，最高法院也指出，對於威爾考克斯和哈里斯主張兩人的案例，一定會牽連到當局要免職Fed理事會或聯邦公開市場委員會（FOMC）成員時涉及的憲法保護，「我們不認同」，「Fed是架構獨特的半私人實體，繼承了美國第一和第二銀行的獨特歷史傳統」，這項判決不適用於Fed。

目前的Fed是1913年聯邦準備法成立的第三家央行，因此仍受聯邦準備法保障，總統只能在「有緣由」情況免職Fed官員，而非政策或政治歧見。

最高法院的判決雖未明確禁止美國總統開除Fed理事，但暗示若有總統想這麼做，可能會在目前大法官組成的最高法院遭遇強烈阻力，減輕外界對川普能否任意開除鮑爾的憂慮。

鮑爾曾公開表明，法律禁止總統任意撤換理事會成員。此次裁決雖未觸及Fed現任官員，但可能引發未來總統權限憲法爭議。市場分析認為，最高法院刻意區隔Fed，有助維持金融穩定。