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川普撤銷招收國際生資格 哈佛一狀告到法院

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為哈佛學生在校園漫步。路透
圖為哈佛學生在校園漫步。路透

美國總統川普22日宣布撤銷哈佛大學招收國際生的資格，影響6800名外籍生簽證與學涯規畫。哈佛大學23日向波士頓聯邦法院控訴此舉違反憲法第一修正案，也是對學術自由的報復行為。

美國國土安全部部長諾姆22日以校方拒絕提交「外國學生行為紀錄」為由，撤銷該校學生與交換訪客計畫（SEVP），並稱該校與中國大陸有關聯，也助長反美與恐怖主義。

對此，哈佛校長加伯強烈譴責，認為此舉打壓學術自由。校方認為，此舉對超過7000名持有簽證的學生產生「立即且毀滅性影響」，也違反美憲法第一修正案，還強調國際生占學生總數的四分之一，對於大學學術與研究至為關鍵。

加伯在一封給校內師生的信中表示，該政策危及數千名學生與學者的未來，更對全球追求教育與夢想的學生敲響警鐘。哈佛堅決捍衛學術自由，反對政府非法且沒有根據的行為。

這是哈佛第二度狀告川普政府，上一次是4月21日哈佛超過22億美元的研究經費遭凍結。

美國 川普 哈佛大學

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