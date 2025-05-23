買就對了？大陸企業為避免美國下市 購買川普迷因幣

美媒報導，一些中國小企業將繼續在美國上市的希望寄託在美國總統川普的迷因幣$TRUMP。這顯示川普擁抱加密貨幣的態度，為企業和投資者拿他當招牌謀利開闢了新路徑。

華爾街日報（WSJ）中文網22日報導，一家名為GD Culture Group的科技公司12日宣布達成一項3億美元的融資協議，將用於囤積包括比特幣和川普迷因幣$TRUMP在內的加密貨幣。受此消息推動，GD Culture股價大漲14%。GD Culture總部位於紐約，但在中國營運。

3天後，中國服裝製造商盈喜集團（Addentax Group）表示正與加密貨幣持有者談判，準備購買價值多達8億美元的$TRUMP代幣和比特幣。這家公司未透露這些加密貨幣持有者身分，而盈喜集團的股價也未獲得相同的提振，15日盤中一度飆升逾150%，但當天收盤下跌約7%。

GD Culture和盈喜集團的共同之處不僅在於中國背景以及對於川普迷因幣的喜好，也同時面臨從美國交易所那斯達克下市的風險。證券行業高管表示，透過宣傳對加密貨幣（以及川普迷因幣）的投資，這些公司可能想提振自家股價，保住美國上市地位。

報導表示，這些舉動也表明，川普擁抱加密貨幣的態度，為企業和投資者拿他當招牌謀利開辟了新途徑。就在GD Culture和盈喜集團宣布計畫購買$TRUMP幾天之後，許多最大的$TRUMP持有者受邀與川普共進晚宴，以回饋投資$TRUMP。

報導提到，那斯達克3月曾向GD Culture發出通知，稱GD Culture違反了上市公司必須維持至少250萬美元股東權益的規定。股東權益是公司資產減去負債後的餘額。華爾街日報記者詢問GD Culture是否已重新合規時，GD Culture未回應置評請求。

盈喜集團去年連續30多個交易日股價低於1美元（那斯達克要求上市公司維持上市資格所必須達到的最低股價）。今年3月3日，這家公司表示已重新符合那斯達克的規定，但本週一（19日）集團股價再次跌破1美元。這家總部位於中國深圳的公司市值400萬美元。

報導也提到，至少有一家中國公司因為與川普品牌的意外關聯而偶然受益。這家中國軟體公司「川大智勝」（Wisesoft）雖與川普沒有任何關係，但隨著川普去年在總統大選中接近勝出，該公司股價飆升，原因似乎只是這家公司的中文名稱可能被解讀為「川普在大選中憑智慧獲勝」。

銀行界人士表示，小上市公司想透過攀附最新的熱門趨勢以重振低迷股價的類似交易很多，中國企業大舉購買$TRUMP只是其中最新的例子。

這種例子在過往的加密貨幣牛市中屢見不鮮。當時許多公司紛紛從原有業務轉向加密貨幣，其中最出名的是長島冰茶（Long Island Iced Tea）更名為長區塊鏈（Long Blockchain）。