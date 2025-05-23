白宮「讓美國再次健康」委員會報告出爐 大談疫苗風險

白宮「讓美國再次健康」委員會發布備受矚目報告，概述衛生部長小羅勃甘迺迪的施政計畫，內容一大部分是對疫苗提出警訊；另雖提及環境和營養問題，卻與川普政府行動不相符。

法新社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）長期以來對罹患慢性病兒童大增提出警告，並歸咎於超加工食品、環境毒素和久坐不動的生活習慣；但批評人士指他淡化傳染病的危險。

在美國兒童肥胖率持續上升的情況下，共和民主兩黨對超加工食品的看法有共識；然而川普政府卻大砍了飲食改善的研究經費。

「讓美國再次健康」（Make America HealthyAgain）委員會在今天發布的報告中除了大談小羅勃甘迺迪提過的疑慮，還抨擊美國的兒童疫苗制度，甚至重提疫苗與慢性病有關聯，即使這種說法已遭到駁斥。

報告寫道：「兒童疫苗接種計畫日益擴大，但對於疫苗與慢性病之間的關聯、接種疫苗受害的影響，以及疫苗接種計畫制定過程中的利益衝突，相關科學研究仍相當有限。」

小羅勃甘迺迪長期以來不實指稱自閉症與麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）有關，他上任後已下令美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）調查自閉症的成因。

報告所提疫苗與慢性病有關連，似乎是呼應1套已被推翻的理論。這套理論是在1990年代末期的1篇論文首次發表，但論文根據的是不實數據，此後已有大量研究推翻這個論點。

「讓美國再次健康」委員會的報告還批評對兒童的「過度醫療」，以精神藥物和抗生素處方激增為例，並稱相關科學研究遭到「企業控制」（corporatecapture）扭曲。

報告並將存在於炊具、織品和消防泡沫中的「永久化學物質」列為嚴重威脅。然而，川普政府上週才放寬了這些汙染物在飲用水中的容許標準。

報告還提到，幾乎所有母乳樣本都能檢測到塑膠微粒，稱這會導致荷爾蒙失調。不過，美國原本計劃在國家公園、野生動物保護區及其他公共土地禁止使用一次性塑膠產品，卻遭到川普政府推翻。

至於小羅勃甘迺迪在其環境法律學者生涯中長期攻擊目標農藥，在報告中卻未多著墨。在報告發布前，相關議題在共和黨內引起分裂，主要爭議點在嘉磷塞（glyphosate），這是美國農化業巨擘孟山都（Monsanto）除草劑「年年春」（Roundup）當中主要成分。

「讓美國再次健康」委員會的報告僅一小節提及嘉磷塞，列出可能的健康影響「從生殖與發育障礙，到癌症、肝炎和代謝擾亂」，但也指出相關人體研究不多，有必要進行更多研究以確認實際危害。