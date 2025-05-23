才示警AI深偽危險性…美第一夫人出有聲書 請AI模仿聲音配音

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）最近才示警人工智慧（AI）深偽技術（deepfake）的危險性；然而，她現在卻推出由AI模仿她的聲音生成的有聲書。

法新社報導，現年55歲的梅蘭妮亞今天在社群媒體發文，宣布推出這段長達7個小時的錄音，有聲書的零售價為25美元（約新台幣757元）。

在一段黑白短片中，一個帶有這位出生於斯洛維尼亞的前模特兒獨特口音的聲音唸出旁白：「我的故事、我的觀點、真相」，畫面呈現由電腦生成的梅蘭妮亞臉部影像。

目前還不清楚在影片中講話的是梅蘭妮亞本人或是她的AI分身。

梅蘭妮亞接著在同一篇貼文中寫道：「我很榮幸為大家帶來『梅蘭妮亞－AI有聲書』（Melania -- The AIAudiobook），完全是用AI模仿我的聲音講述。」去年10月，梅蘭妮亞盛大推出她的同名回憶錄實體書，簽名收藏版採用「頂級藝術紙」印刷，售價150美元。

「讓出版業的未來由此展開吧。」

這本有聲書的網站寫道，「AI生成的梅蘭妮亞聲音複製品」是在「梅蘭妮亞女士的指導與監督下製作」，「多種」外語版本將在今年稍後推出。

在梅蘭妮亞推出由AI配音的有聲書前幾天，她才見證總統川普簽署一項法案，把發布「復仇式色情內容」列為聯邦犯罪，無論是真實影像或是利用AI生成。

今年3月，梅蘭妮亞為「刪除非合意親密影像法案」（Take It Down Act）進行宣傳，這是她自夫婿川普再度執政以來的首次單獨公開活動，她在活動中發聲反對「惡意的網路內容」，例如深偽技術等。