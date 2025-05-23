快訊

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投8月23日投票

才示警AI深偽危險性…美第一夫人出有聲書 請AI模仿聲音配音

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國第一夫人梅蘭妮亞。 美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞。 美聯社

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）最近才示警人工智慧（AI）深偽技術（deepfake）的危險性；然而，她現在卻推出由AI模仿她的聲音生成的有聲書。

法新社報導，現年55歲的梅蘭妮亞今天在社群媒體發文，宣布推出這段長達7個小時的錄音，有聲書的零售價為25美元（約新台幣757元）。

在一段黑白短片中，一個帶有這位出生於斯洛維尼亞的前模特兒獨特口音的聲音唸出旁白：「我的故事、我的觀點、真相」，畫面呈現由電腦生成的梅蘭妮亞臉部影像。

目前還不清楚在影片中講話的是梅蘭妮亞本人或是她的AI分身。

梅蘭妮亞接著在同一篇貼文中寫道：「我很榮幸為大家帶來『梅蘭妮亞－AI有聲書』（Melania -- The AIAudiobook），完全是用AI模仿我的聲音講述。」去年10月，梅蘭妮亞盛大推出她的同名回憶錄實體書，簽名收藏版採用「頂級藝術紙」印刷，售價150美元。

「讓出版業的未來由此展開吧。」

這本有聲書的網站寫道，「AI生成的梅蘭妮亞聲音複製品」是在「梅蘭妮亞女士的指導與監督下製作」，「多種」外語版本將在今年稍後推出。

在梅蘭妮亞推出由AI配音的有聲書前幾天，她才見證總統川普簽署一項法案，把發布「復仇式色情內容」列為聯邦犯罪，無論是真實影像或是利用AI生成。

今年3月，梅蘭妮亞為「刪除非合意親密影像法案」（Take It Down Act）進行宣傳，這是她自夫婿川普再度執政以來的首次單獨公開活動，她在活動中發聲反對「惡意的網路內容」，例如深偽技術等。

美國 梅蘭妮亞 川普 deepfake AI

延伸閱讀

1票之差… 眾院通過川普「大又美」預算案

川普「又大又美」法案眾院過關 未來10年美國債恐增72兆

美眾院挑燈夜戰 通過「又大又美的法案」

質疑拜登任內隱瞞罹癌！小川普酸前第一夫人「是博士會沒察覺？」

相關新聞

川普迷因幣晚宴登場！台灣業者也受邀 他花近2千萬美元拔得頭籌

美國總統川普迷因幣買家今天在華府郊外的私人俱樂部齊聚一堂，參加專屬晚宴。參與的台灣業者認為這是與業界建立關係、甚至有望見...

才示警AI深偽危險性…美第一夫人出有聲書 請AI模仿聲音配音

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）最近才示警人工智慧（AI）深偽技術（deepfake）的危險性；然而，...

白人遭屠殺？川普秀圖羞辱南非總統 被爆是民主剛果激戰M23影像

美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透社在剛果民主共和...

川普禁哈佛招國際生 近6800學生恐轉學、離美

國土安全部(DHS)22日撤銷哈佛大學招收國際學生的許可，數千名在學的哈佛國際生必須轉學或離境；DHS兌現川普總統對哈佛...

1票之差… 眾院通過川普「大又美」預算案

聯邦眾院22日凌晨挑燈夜戰處理推動川普政府多項政策的「又大又美法案」（The one big beautiful bil...

哈佛之後換哥大？川普政府劍指大學最重要收入來源

川普政府對哈佛大學(Harvard University)揮出最新一擊，禁止哈佛招收外國學生，路透社分析，川普政府劍指全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。