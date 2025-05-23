白人遭屠殺？川普秀圖羞辱南非總統 被爆是民主剛果激戰M23影像

美國總統川普21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透社在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。

川普（Donald Trump）與拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）日前在橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的會面引發爭議，當時川普拿出配上前述影片截圖的列印文章說：「這些都是被埋葬的白人農民。」

事實上川普秀出的截圖，是來自路透社在民主剛果政府軍與盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）激戰後拍攝的影片，呈現人道救援工作者在民主剛果城市果瑪（Goma）抬起運屍袋的畫面。

路透社於今年2月3日發布這支影片，其事實查核團隊隨後也證實其真實性。

川普在白宮向拉瑪佛沙展示的是保守派線上雜誌「美國思想家」（American Thinker）刊登的部落格文章，內容談及南非與民主剛果分別面臨的衝突和種族緊張情勢。

這篇文章沒有為配圖下圖說，但標註它為「Youtube截圖」，並附上關於民主剛果報導的Youtube影片連結，其中註明出處是路透社。

白宮未回應置評請求。「美國思想家」總編輯暨該篇文章作者韋德柏格（Andrea Widburg）以書面方式回應路透社詢問，她表示川普「誤認了影像」。

被截圖的影片為「3月23日運動」襲擊果瑪後，當地為死者進行大規模埋葬。拍攝者是路透社攝影記者卡坦蒂（Djaffar Al Katanty）。