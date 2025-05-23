美國會實質廢止加州禁售汽車規定 恐波及特斯拉

美國聯邦參議院已表決，廢止加州自行決定汽車廢氣排放標準的能力，實質封殺加州2035年前禁售汽油車的規定，接下來將送交總統川普簽署。此舉可能重創特斯拉以銷售碳權賺進大筆營收的能力。

共和黨主導的參院根據國會複審法（Congressional Review Act），以51票贊成對44票反對，通過一項決議案，撤銷拜登政府時期給予加州的一項豁免措施，不再允許加州強制規定當地在2035年前至少80%的新車都要是電動車、多達20%要為插電式油電車。

這項決議案接下來將送交川普簽署，象徵已強力反對加州排廢規範的通用汽車（GM）、豐田汽車（Toyota）等車廠，取得重大勝利。加州州長紐森則表示參院的表決結果「違法」，參院的行動能使加州納稅人多付出推估450億美元的醫療保健成本，將在法院提起上訴。

美國1970年乾淨空氣法給予加州豁免，所執行的乾淨空氣規定能夠比聯邦政府規範更嚴格，迄今已獲得超過100項豁免，其中之一為自行設定汽車排廢標準。加州2022年提出逐步淘汰汽油與柴油車的規範，要求車商明年銷售的車款須有35%的低碳車款，2030年提高到68%，2023年全面禁售汽油車，違者將面臨高額罰款。不過，加州規定的目標難以達成，當地目前的新車銷售僅約20%是電動車，全美更只有約7%-8%。

11個州都跟進採用加州的規範，預料將受參院決議案影響。民主黨籍國會議員則警告，共和黨此舉創下顛覆局處決策的不良先例，警告「可能招致反噬」，因為這代表民主黨在掌握國會控制權時，也能對付共和黨支持的聯邦規定。

加州的法案也是特斯拉藉由生產電動車、銷售碳排信用額度的基礎。特斯拉過去一年靠銷售碳權賺進約29億美元。

不過，特斯拉股價不受影響，22日收盤上漲1.9%，其中一個解釋為投資人日益認為特斯拉是一家人工智慧（AI）公司，而非汽車製造商，正聚焦於特斯拉推出自駕計程車的計畫，另一個原因是要完全推翻加州長期以來的豁免體系，還有長路要走。