事關美國高教的大鬥法！哈佛大學與川普政府法律戰進入新篇章

川普政府22日宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生，並要求現有的國際學生轉學或面臨失去合法居留資格的風險。此舉影響約6,800名國際學生，約占哈佛學生總數的27%。

哈佛大學對此表示強烈反對，稱政府的行動違法，並強調其致力於維護國際多樣性和學術自由。哈佛已對川普政府提起訴訟，指控政府凍結22億美元研究資金的行為違憲，並違反《行政程序法》和《1964年民權法》第六章的程序要求。

法律專家認為，哈佛在此案中具有強有力的法律立場，可能會迅速獲得法院的救濟。美國北卡羅來納大學法學教授傑哈特（Michael J. Gerhardt）表示，川普政府的要求是「極度非法的」，對哈佛的懲罰措施本身就是「令人震驚的」。

但畢業於哈佛法學院、現任職於喬安娜・M・赫雷羅律師事務所的移民律師維杰（Bhuvanyaa Vijay）指出，除非國土安全部撤回取消哈佛「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證的決定，否則明年在哈佛就讀的國際學生將陷入困境。

「這件事很簡單：如果狀態未恢復原狀，哈佛明年就不能招收國際學生，」維杰說。

維杰表示，撤銷哈佛SEVP認證不會立刻讓學生簽證失效。但她認為當局很可能會給學生一段寬限期，以決定應對方式，然後才會採取更激烈的措施。

「他們並未說是15天、60天還是2天——什麼都沒說，」她補充道。「我們若接到這類客戶，會直接告訴他們：『快點』，最好能在15天內辦理轉學。」

移民律師法蘭奇（Dahlia M. French）也表示，學生會被要求在某個期限內解決其移民身分或完成轉學，儘管國土安全部尚未對外公布具體期限。

轉學到另一間具SEVP認證的大學的學生，能保有有效的I-20表格，也就不會喪失其學生簽證。但許多學校的轉學截止日都在三月，這表示學生在等候申請開放期間，其美國居留身分將處於危險邊緣。

對於某些正在參加「選擇性實習訓練計畫」（Optional Practical Training, OPT）的簽證持有人而言，轉學根本不是選項。該計畫允許畢業生在美工作最長三年。根據美國移民律師協會前副主席約瑟夫（Jeff Joseph）的說法，轉學將直接終止其工作授權。

「如果你正處於畢業後的OPT期間，而你轉學，那會自動使你的工作資格失效，」約瑟夫說。

就在哈佛失去SEVP資格的幾分鐘後，加州一位聯邦法官下令，暫停全國對國際學生身分的撤銷措施。這項命令讓許多人以為哈佛的SEVP資格尚在，但事實上兩件案子並不相關。

據五位移民律師指出，加州案所涉及的是個別學生因犯罪紀錄審查遭移民與海關執法局（ICE）撤銷簽證，並非針對大學整體資格的大規模行動。22日的命令則是整體撤銷哈佛招收國際學生的授權。

移民律師指出，哈佛接下來的行動應是申請臨時限制令（TRO， temporary restraining order）或法官裁定門檻更高的臨時禁制令（preliminary injunction），以阻止白宮在法院裁定合法性之前撤銷哈佛招收國際學生的資格。

「我相信他們早已準備好立即提出申請，」移民律師、哈佛法學院校友坎貝爾（Ian A. Campbell）說。

截至美東時間22日晚間8時，哈佛尚未宣布提出TRO或臨時禁制令。

即便哈佛聲請TRO，這項保護也只是暫時性的——國際學生的身分仍處於不確定狀態，讓他們難以做出長遠安排。

這場法律戰反映聯邦政府與學術機構之間更廣泛的緊張關係，對全國的學生簽證計畫和研究資金有著深遠的影響。哈佛大學表示，將繼續捍衛其學術自由和國際學生的權益，並呼籲其他學術機構共同抵制政治干預。

此事件也引發對政府是否有權以政治理由干預高等教育機構運作的廣泛討論。許多教育界人士擔心，這種做法可能會對美國的學術聲譽和吸引國際人才的能力造成長遠的損害。

總的來說，川普政府與哈佛大學之間的法律戰不僅關乎一所大學的命運，更關乎美國高等教育的未來方向和價值觀。在這場爭議中，學術自由、國際合作和法治原則正面臨前所未有的考驗。