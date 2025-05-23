美國禁哈佛收國際學生 數千外籍生需轉學

美國國土安全部週四（5月22日）發布聲明，終止哈佛大學的「學生和交流訪問學者計劃」（SEVP）認證。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）稱此舉目的是「要求哈佛大學對校園內助長暴力、反猶太主義以及與中國共產黨合作的行為負責。」

根據聲明，川普政府指責哈佛大學允許「反美、支持恐怖主義的煽動者」在校園內騷擾和攻擊猶太學生，營造了「不安全的校園環境」；它還指控哈佛大學與中國共產黨合作、在2024年接待並培訓中國準軍事組織「新疆生產建設兵團」的成員。

美國國土安全部指，「哈佛大學非但沒有保護學生，反而讓犯罪率飆升，實施種族主義的DEI（多元、平等和包容）措施，並接受外國政府和捐助者的大量現金」。諾姆稱，能夠招收外國學生是「 特權」，如今哈佛已經失去了這一特權。」

今年4月，諾姆曾要求哈佛大學提供有關外國學生參與抗議活動的資料，這些資料有可能導致他們被驅逐出境，但遭到哈佛拒絕。

諾姆週四在給哈佛大學的信中提及，如果哈佛大學在接下來的72小時內，向政府提供大量外國學生的記錄，就可以恢復接收外國學生。其中包含所有外國學生在過去5年間，參與抗議活動的所有影片或音訊。

諾姆接受福斯新聞採訪被問到，是否考慮對其他大學採取類似措施。她回應：「當然，我們會的……這應該對其他大學起到警示作用，讓它們提高警惕。 」

據聲明內容，哈佛大學在2025-2026學年不可招收任何持有F或J簽證的學生。現有的外國學生必須轉學，否則將失去在美國的合法居留身分。

哈佛批評川普政府報復行為

哈佛大學否認川普政府的指控，強調會支持外國學生，「我們正在迅速採取行動，為成員提供指導和支持」。

哈佛透過聲明批評，「政府的行為是非法的……這種報復行動可能會對哈佛社群和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命」。

據統計，國際學生約佔哈佛大學學生總數的27％，在2024-2025學年招收了近6800名外國學生。

值得注意的是，2022年，哈佛的中國留學生人數達1016人，是最大的外國留學生群體。隨後是加拿大、印度、韓國、英國、德國、澳洲、新加坡和日本的學生。

哈佛被禁止招收外國學生的消息在中國社群平台上引發熱烈討論。至週五截稿為止，中國駐華盛頓大使館對此尚未回應。

川普瞄準高等學院

川普自今年1月上任以來採取廣泛措施打擊移民，並企圖吊銷參與親巴勒斯坦抗議活動的外國學生簽證和綠卡。

上個月，川普政府在致哈佛大學的信函中，要求該校進行廣泛的治理和領導層改革，並修改招生政策。政府還要求學校審查校園多元化的理念，並停止承認部分學生社團。

哈佛校長加伯（Alan Garber）當時表示，學校不會屈服於這些要求。隨後便被聯邦政府凍結了超過22億美元的資助資金；哈佛大學則向法院提起訴訟，反指川普凍結資金的決定「武斷且反覆無常」，嚴重侵犯了學校受美國憲法《第一修正案》保障的自由。

在另一起與川普試圖終止美國數百名外國學生合法身分有關的訴訟中，一名聯邦法官週四裁定，川普政府不可在未遵循適當程序的情況下終止他們的身分。

本週一，美國衛生及公共服務部以哈佛未能處理校園內的反猶太主義騷擾和種族歧視為由，宣布終止對哈佛的6000萬美元聯邦補助。

川普此前曾公開在社群平台發文稱哈佛大學「是個笑話」，「哈佛大學甚至不再被視為一個像樣的學習場所，也不應該被列入任何世界一流大學或學院的名單」。

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