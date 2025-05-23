川普迷因幣晚宴 買家齊聚一堂台灣業者也受邀

美國總統川普迷因幣買家今天在華府郊外的私人俱樂部齊聚一堂，參加專屬晚宴。參與的台灣業者認為這是與業界建立關係、甚至有望見到川普本人的難得機會。

路透社報導，賓客魚貫進入活動現場，川普乘坐「陸戰隊一號」（Marine One）直升機抵達時，「川普國家高球俱樂部」（Trump National Golf Club）外停車場沿街聚集上百名抗議群眾，手持標語包括「美國是非賣品」、「停止加密貨幣腐敗」等。

出席人士包括中國加密貨幣企業家孫宇晨（JustinSun），他公布了一段自己的影片，搭配勝利的音樂，他穿著燕尾服進入宴會廳。孫宇晨以1850萬美元的大手筆在這場晚宴競賽拔得頭籌，他也是川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World LibertyFinancial）最知名投資者和顧問。

孫宇晨昨天還公布他參觀行政辦公大樓（ExecutiveOffice Building）的影片，這是白宮建築群的一部分。美國證券管理委員會（SEC）今年2月以公眾利益為由，暫停對孫宇晨2023年欺詐案件的調查。

孫宇晨婉拒置評，但在社群平台X上發文說他「感謝邀請」。

根據加密貨幣情報公司Inca Digital說法，投資人估計共花了約1.48億美元購買迷因幣（memecoin）$TRUMP，以獲得晚宴席位，前25名砸下超過1.11億美元。

前25名與川普一同享受私人貴賓接待，4大投資人還獲得要價10萬美元的限量版Trump Tourbillon手錶。

根據區塊鏈分析，出席這場宴會活動的220名買家中，很可能超過一半不住在美國。

總部設於台灣的加密貨幣造市商麒方有限公司（Kronos Research）投資長劉文森（Vincent Liu, 音譯）表示，他希望藉此機會與其他重量級的迷因幣持有者建立關係，甚至見到川普本人。

他說：「這種機會很難得，這代表數位資產正進入主流。」