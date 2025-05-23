72小時通牒！川普政府要求哈佛補交文件 否則不准招收國際生

川普政府22日宣布即刻撤銷哈佛大學在「學生與交流訪客計劃」（SEVP）下的認證，禁止該校招收持F-1或J-1簽證的國際學生。此舉可能迫使目前在校的6000多名國際學生轉學或面臨失去合法身份的風險。

國土安全部（DHS）最初於4月16日致函哈佛，要求校方提供國際學生在校園內的活動資料，包括是否參與抗議行動。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）曾警告，如哈佛未配合，將撤銷其SEVP認證。

在致校長加伯的信中，諾姆指出哈佛於4月30日提交的紀錄「不充分」，未能滿足「基本的通報要求」。她還指控哈佛「持續營造對猶太學生不安全的校園環境，宣揚親哈瑪斯的同情立場，並實施帶有種族歧視的『多元、公平與包容（DEI）政策』」，因此「喪失了這項資格」。

哈佛發言人尚未對媒體的置評請求作出回應。

根據諾姆致加伯的信函，國土安全部在收到哈佛初步回應後，再次重申資料要求，並給予校方總法律顧問辦公室第二次補交文件的機會。

但國土安全部指稱，哈佛「忽視」了這第二次的文件要求。

諾姆限令哈佛在72小時內提交大量文件，才能「有機會」在下一學年開始前恢復其SEVP認證。

這些文件包括過去五年內所有哈佛學校就讀的國際學生參與抗議活動的紙本、音訊與影像紀錄。國土安全部也要求提供過去五年哈佛所有國際學生的完整紀律處分紀錄。

目前尚不清楚，即使哈佛提交這些要求的資料，川普政府是否會恢復其SEVP認證。

哈佛發言人紐頓（Jason A. Newton）回應稱，這一決定是非法的，對哈佛社群和美國造成嚴重傷害，並破壞了哈佛的學術與研究使命。他表示，哈佛致力於保護其國際學生和學者，並考慮採取法律行動。

根據美國移民與海關執法局（ICE）網站說明，當大學的SEVP（學生與交流訪客計畫）認證遭撤銷時，目前就讀的國際學生必須選擇轉學到其他機構、改變移民身份，或離開美國。

此次撤銷行動發生於哈佛在4月中收到川普政府要求，三週前部分提交國際學生的紀律紀錄之後。校方管理階層並未說明具體提交了哪些資料。