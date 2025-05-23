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川普經濟顧問米倫駁「海湖莊園協議」匯率談判傳聞 重申強勢美元立場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮經濟顧問委員會主席米倫否認推動制定秘密匯率協議以削弱美元。路透
白宮經濟顧問委員會主席米倫否認推動制定秘密匯率協議以削弱美元。路透

白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）周四明確否認美國正推動任何秘密匯率協議，以便削弱美元，並強調強勢美元符合美國利益。

米倫周四上彭博Big Take DC播客節目討論市場波動、赤字和貨幣政策時澄清，「美國繼續推行強勢美元政策」。他指出，財長貝森特是匯率政策的官方發言人，但有關於外界揣測有讓美元貶值的國際協議，米倫直接駁斥：「我們沒在秘密推動這些安排，沒這回事。」

近幾周外匯市場出現波動，交易員揣測美國貿易夥伴可能默許本幣兌升值，以緩解貿易失衡。美國總統川普長期指責其他國家故意壓低匯率，這使得市場對政策轉向充滿警惕。

未直接參與貿易談判的米倫強調，當前的匯率政策沒有改變。他重申美元作為儲備資產地位的重要性時說：「強勢美元對美國有利。這不僅關乎匯率水準，更維繫美元體系作為全球儲備貨幣的地位，這給我們（美國）帶來許多其他好處。」

米倫曾經撰寫過長41頁的經濟文件，提出令人震驚的貿易政策和貨幣干預策略，包括盛傳的「海湖莊園協議」。但米倫劃清界限說，那是他考慮擔任現職之前的學術探討，絕非政策倡議，不應被曲解。

當節目主持人莫辛想確認，外界「聽到日本財務大臣說『我將在與貝森特會談時提出貨幣問題』時，這是由對方（日方）提出的，而不是美國」時，米倫回答，貝森特非常明確地表示，美國將繼續推行數十年來的強勢美元政策。

莫辛指出，從廣場協議在內的歷史經驗看，貨幣協議往往秘密進行，市場看起來不太相信美國官員說美國將持續推行強勢美元。米倫的回覆是：「市場經常陷入固執認知，即便我們反復傳達某件事，仍需重複10,000次才能建立信任。」

貨幣 貝森特 美國

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