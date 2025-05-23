川普經濟顧問米倫駁「海湖莊園協議」匯率談判傳聞 重申強勢美元立場

白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）周四明確否認美國正推動任何秘密匯率協議，以便削弱美元，並強調強勢美元符合美國利益。

米倫周四上彭博Big Take DC播客節目討論市場波動、赤字和貨幣政策時澄清，「美國繼續推行強勢美元政策」。他指出，財長貝森特是匯率政策的官方發言人，但有關於外界揣測有讓美元貶值的國際協議，米倫直接駁斥：「我們沒在秘密推動這些安排，沒這回事。」

近幾周外匯市場出現波動，交易員揣測美國貿易夥伴可能默許本幣兌升值，以緩解貿易失衡。美國總統川普長期指責其他國家故意壓低匯率，這使得市場對政策轉向充滿警惕。

未直接參與貿易談判的米倫強調，當前的匯率政策沒有改變。他重申美元作為儲備資產地位的重要性時說：「強勢美元對美國有利。這不僅關乎匯率水準，更維繫美元體系作為全球儲備貨幣的地位，這給我們（美國）帶來許多其他好處。」

米倫曾經撰寫過長41頁的經濟文件，提出令人震驚的貿易政策和貨幣干預策略，包括盛傳的「海湖莊園協議」。但米倫劃清界限說，那是他考慮擔任現職之前的學術探討，絕非政策倡議，不應被曲解。

當節目主持人莫辛想確認，外界「聽到日本財務大臣說『我將在與貝森特會談時提出貨幣問題』時，這是由對方（日方）提出的，而不是美國」時，米倫回答，貝森特非常明確地表示，美國將繼續推行數十年來的強勢美元政策。

莫辛指出，從廣場協議在內的歷史經驗看，貨幣協議往往秘密進行，市場看起來不太相信美國官員說美國將持續推行強勢美元。米倫的回覆是：「市場經常陷入固執認知，即便我們反復傳達某件事，仍需重複10,000次才能建立信任。」