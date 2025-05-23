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美最高院判川普可免職獨立機構人員 但動不了聯準會

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國最高法院今天裁定，允許總統川普解開除兩個獨立機構的主管，但同時表示聯邦準備理事會（Fed）則不適用此類解職權。

法新社報導，這項6比3的裁決暫緩下級法院下令讓兩名主管復職的判決，對川普擴大對歷來保持獨立性的政府機關控制權的企圖來說，無疑是一項重大勝利。

此案備受關注，因為這可能對聯準會這類獨立機構造成影響。聯準會的利率決策委員會在全球最大經濟體美國中握有龐大權力，而聯準會主席曾遭川普猛烈批評。

若最高院裁定川普可解任聯準會理事，可能在全球經濟引發劇烈震盪，並引發外界對美國聯準會獨立性的質疑。

但最高院中6名保守派大法官組成的多數意見，似乎讓聯準會獲得豁免。

兩名曾指控遭川普非法解職的機構負責人指出，若法院判決支持川普，聯準會也將受到牽連。

多數法官表示：「我們不同意。聯準會是一個結構獨特且具備準私營性質的機構，沿襲了美國第一銀行與第二銀行的獨特殊歷史傳統。」

儘管聯邦法律明定這兩人只能因「正當理由」被解職，最高院仍允許川普開除均為民主黨籍、任職於獨立準司法勞工委員會的魏考克斯（Gwynne Wilcox）與哈里斯（Cathy Harris）。

魏考克斯任職於全國勞工關係局（National LaborRelations Board），該機構負責處理全美各地的工會組織與其他勞資爭議。

哈里斯則任職於功績制度保護委員會（MeritSystems Protection Board），該機構負責保護聯邦員工不受政治歧視及其他非法雇用行為的影響。

聯準會 美國 川普

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