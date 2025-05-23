美參院擋下授權 打擊加州電動車政策

美國聯邦參議員今天擋下加州逐步淘汰油車的具里程碑意義授權，對加州推行電動車形成一大打擊，明顯將矛頭指向民主黨氣候變遷政策。

法新社報導，共和黨掌控的參議院撤銷前總統拜登執政時授予加州的豁免權。加州原本獲准不受全國汽車汙染標準限制，可自行制定更嚴格的規範。

不過，參議院批准眾議院通過的法案隨即面臨挑戰，加州自由派政府宣布將對總統川普政府提起訴訟。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，這場表決對石油巨擘、通用汽車（GM）和豐田（Toyota）以及中國而言是大日子，但對於下一代、空氣品質及創新與創業來說是糟糕的一天。

加州過去飽受全美最嚴重霧霾之苦，尤其是全州最大城市洛杉磯，後來努力整治數十年。

加州推動的措施包括2026年新車必須1/3是零碳排，2030年比例增至2/3，2035年達到100%。

華府的共和黨人認為此舉成本高、難以實行並損害消費者的選擇權。

右翼猶他州聯邦參議員李伊（Mike Lee）說：「加州獲得拜登政府特別許可，得以禁止油車。因為他們的市占率，這會影響全國…但紐松無權毀掉另外49州。」

共和黨人主張，「國會審查法」（CongressionalReview Act）授權他們透過簡單多數決推翻加州的特殊待遇。

但民主黨人認為，參議員們今天的舉動違法，因為參議院議事員和國會稽核處（GAO）等無黨派監督單位都表示，國會審查法不適用豁免問題。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他將就參議院的行動提起訴訟，「確保加州能夠執行州法」。