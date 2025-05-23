快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

美參院擋下授權 打擊加州電動車政策

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦參議員今天擋下加州逐步淘汰油車的具里程碑意義授權，對加州推行電動車形成一大打擊，明顯將矛頭指向民主黨氣候變遷政策。

法新社報導，共和黨掌控的參議院撤銷前總統拜登執政時授予加州的豁免權。加州原本獲准不受全國汽車汙染標準限制，可自行制定更嚴格的規範。

不過，參議院批准眾議院通過的法案隨即面臨挑戰，加州自由派政府宣布將對總統川普政府提起訴訟。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，這場表決對石油巨擘、通用汽車（GM）和豐田（Toyota）以及中國而言是大日子，但對於下一代、空氣品質及創新與創業來說是糟糕的一天。

加州過去飽受全美最嚴重霧霾之苦，尤其是全州最大城市洛杉磯，後來努力整治數十年。

加州推動的措施包括2026年新車必須1/3是零碳排，2030年比例增至2/3，2035年達到100%。

華府的共和黨人認為此舉成本高、難以實行並損害消費者的選擇權。

右翼猶他州聯邦參議員李伊（Mike Lee）說：「加州獲得拜登政府特別許可，得以禁止油車。因為他們的市占率，這會影響全國…但紐松無權毀掉另外49州。」

共和黨人主張，「國會審查法」（CongressionalReview Act）授權他們透過簡單多數決推翻加州的特殊待遇。

但民主黨人認為，參議員們今天的舉動違法，因為參議院議事員和國會稽核處（GAO）等無黨派監督單位都表示，國會審查法不適用豁免問題。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他將就參議院的行動提起訴訟，「確保加州能夠執行州法」。

議員 拜登 共和黨

延伸閱讀

拜登罹攝護腺癌隱瞞病情？發言人澄清：上次篩檢是在2014年

為轉移外界焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手「曝政治內幕」

賴總統：台灣沒有要反攻大陸 台海若衝突將有10兆美元損失

川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」但「有人沒說真相」

相關新聞

72小時通牒！川普政府要求哈佛補交文件 否則不准招收國際生

川普政府22日宣布即刻撤銷哈佛大學在「學生與交流訪客計劃」（SEVP）下的認證，禁止該校招收持F-1或J-1簽證的國際學...

川普繼續槓上哈佛大學 6800名外國生被迫轉學

美國總統川普與哈佛大學的對峙繼續升高。川普政府今天撤銷哈佛大學招收外國學生的權利。依據哈佛統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。川普聲稱，哈佛大學是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督，卻遭到拒絕，令他極為不滿。川普4月間曾揚言，若私立的哈佛不同意政府要求，接受外部政治監督，將不得招收外國學生。

川普經濟顧問米倫駁「海湖莊園協議」匯率談判傳聞 重申強勢美元立場

白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）周四明確否認美國正推動任何秘密匯率協議，以便削弱美元，並強調強勢...

副國務卿通話陸外交副部長 美國務院：觸及雙方共同利益

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）22日與中國大陸外交部副部長馬朝旭通話，國務院指出，雙方同意保持...

小飛機墜毀加州社區 音樂集團創辦人在內至少3死

一架小飛機今天黎明前墜毀在加州聖地牙哥（San Diego）一處社區，造成數人喪生、多間房屋受損，另有十多輛汽車起火燃燒

美FTC撤銷對微軟收購動視暴雪的訴訟！理由曝光

美國聯邦貿易委員會（FTC）周四（22日）宣布，將撤銷試圖阻止微軟（Microsoft）收購遊戲開發商動視暴雪（Acti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。