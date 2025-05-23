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犯嫌槍殺2名以色列駐美使館人員 遭控一級謀殺

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

一名美國芝加哥土生土長的男子因涉嫌在華盛頓槍殺兩名以色列大使館職員遭逮捕，為唯一犯嫌。他今天在聯邦法院被控兩項一級謀殺罪，此案被廣泛譴責為反猶行為。

路透社報導，31歲的羅德里格斯（Elias Rodriguez）被控昨晚在一場由美國猶太委員會（American JewishCommittee）舉辦的青年外交官活動結束後，朝離場人群開槍。該組織支持以色列並打擊反猶主義。

根據起訴文件，羅德里格斯在現場對警方表示：「我這麼做是為了巴勒斯坦、為了加薩。」目擊者指出，他在被逮捕後高喊「解放巴勒斯坦」。

中彈身亡的兩名死者分別為30歲的李辛斯基（Yaron Lischinsky）與26歲的米爾格林（Sarah LynnMilgrim），兩人是一對即將訂婚的年輕情侶。

他們的朋友及所屬倡議團體成員表示，這對情侶致力於搭起阿拉伯人與猶太人之間的橋梁，期盼能終結中東的流血衝突。

槍擊案發生後，以色列駐世界各地的大使館迅速提高安全戒備。

除了兩項一級謀殺罪外，羅德里格斯還被控多項罪名，根據一份長達6頁的刑事訴狀，他遭控謀殺外國官員、持槍殺人，以及在暴力犯罪中開槍。

由美國總統川普新任命為華盛頓地區臨時聯邦檢察官的皮洛（Jeanine Pirro）在記者會上表示，對羅德里格斯的指控屬於「可判處死刑的案件」。

皮洛表示，犯嫌今天首次出庭時放棄了羈押審查權利，預審聽證則定於6月18日舉行。

美國 大使館 以色列

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