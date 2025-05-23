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副國務卿通話陸外交副部長 美國務院：觸及雙方共同利益

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美中國旗插圖。路透
圖為美中國旗插圖。路透

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）22日與中國大陸外交部副部長馬朝旭通話，國務院指出，雙方同意保持雙邊對話管道暢通的重要性。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）22日指出，藍道與馬朝旭周四通話，他們認知到美中雙邊關係對兩國人民和世界的重要性；布魯斯說，雙方在通話中討論到非常廣泛、攸關美中共同利益的議題，並同意保持對話管道暢通的重要性。

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