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小飛機墜毀加州社區 音樂集團創辦人在內至少3死

中央社／ 聖地牙哥22日綜合外電報導
22日1架小飛機在南加州聖地牙哥墜機。圖為1棟遭這起事故波及的民宅，警消人員已拉起封鎖線。美聯社 美聯社
22日1架小飛機在南加州聖地牙哥墜機。圖為1棟遭這起事故波及的民宅，警消人員已拉起封鎖線。美聯社 美聯社

一架小飛機今天黎明前墜毀在加州聖地牙哥（San Diego）一處社區，造成數人喪生、多間房屋受損，另有十多輛汽車起火燃燒。

法新社報導，這架賽斯納550型飛機（Cessna 550）墜地後，飛機燃油和殘骸碎片四散，至少10間房屋受損，停放在街道兩側的車輛起火燃燒。這個聖地牙哥社區住著軍人家庭。

聖地牙哥消防局官員艾迪（Dan Eddy）告訴記者，有一間房屋嚴重損毀，但地面無人受到嚴重傷害。

其中一名死者名叫夏皮洛（Dave Shapiro），是一名音樂經紀人，在聖地牙哥創辦聲音才藝集團（SoundTalent Group, STG）。

STG表示，另外2名員工也在這起墜機事件中喪命。

STG發言人告訴美國媒體：「我們對失去共同創辦人、同事和朋友深感悲痛。」

目前尚無官方證實的死亡人數，根據最先趕到現場的救援人員，這架飛機全毀，死亡人數預計還會增加。賽斯納550型飛機最多能搭載10人，包括機師在內。

聖地牙哥 死亡 房屋

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