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美FTC撤銷對微軟收購動視暴雪的訴訟！理由曝光

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯邦貿易委員會（FTC）22日宣布撤銷對於微軟收購動視暴雪的訴訟案。 路透
美國聯邦貿易委員會（FTC）22日宣布撤銷對於微軟收購動視暴雪的訴訟案。 路透

美國聯邦貿易委員會（FTC）周四（22日）宣布，將撤銷試圖阻止微軟（Microsoft）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）的訴訟案，理由是繼續追訴這件早已完成的交易案，「不符合公共利益」。微軟是以690億美元收購動視暴雪。

FTC主席佛格森（Andrew Ferguson）表示，他希望將FTC的資源用於與總統川普政策目標一致的案件之上。例如，針對廣告商是否串通以減少在社群平台X上的支出，FTC就要展開的調查。

佛格森也開始終止前任主席麗娜汗（Lina Khan）所發動的一些執法行動，像是周四撤銷了對於百事公司（PepsiCo）價格歧視的指控。該案指控百事對沃爾瑪（Walmart）提供較優惠的價格，構成不公平競爭。

針對微軟收購動視暴雪的訴訟，FTC 5月7日在上訴中敗訴，未能推翻法官對該併購案的裁定。法官當時拒絕阻止微軟與動視暴雪的交易，而這筆交易早在2023年就已完成。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）說，FTC的撤案決定，是「全美玩家的勝利，也是華盛頓常識的勝利」。

FTC試圖要挑戰一件新的併購案時，通常會先請求法官暫時停止併購案的交易，以便有時間在FTC自己的行政法庭中提出挑戰。對於微軟收購動視暴雪，FTC雖未能成功讓這項交易暫停，但仍可選擇透過一場原定於7月開庭的審判，要求撤銷這項收購。不過，這樣的計畫現已被正式擱置。

微軟買下動視暴雪的併購案，是史上規模最大的電腦遊戲產業收購案。FTC原先主張，此交易將讓微軟取得壟斷性的競爭優勢，排擠掉微軟Xbox主機、訂閱服務及雲端遊戲事業的潛在對手。

成功 動視暴雪 X

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