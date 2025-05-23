籲美系統性反擊中國 克魯茲：應效仿冷戰時期對付中國

共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）22日表示，中國正向美國發動一場長期的戰鬥，美國若想打贏這場戰鬥，就必須效仿冷戰時期對付蘇聯的方式。

克魯茲並表示，綏靖政策反而會導向戰爭，認為美國應該要「以實力謀和平」，並支持美國保持清晰（clarity）的立場。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）22日舉行「美中在中東的競爭」會議，邀請克魯茲發表談話並座談。

克魯茲認為，中國無疑對美國來說是最重要的戰略、地緣政治的長期威脅，並認為中國正在發動一場千年戰爭；克魯茲也說，中國基本上對全球來說也是一個威脅，必須一個地域一個地域來面對。

針對中國在非洲擴張勢力，克魯茲說，中國向其他國家提供免費的金錢，並認為「一帶一路」的政策確實很有吸引力，因為中國等於拿幾十億美元砸向這些國家，但實際上中國的行為就像毒販一樣。

克魯茲表示，中國會走進一個國家，提供建設基礎建設的協助，卻不是雇用他國的勞工，反倒引進中國的勞工，最後不只建設的品質不佳，還讓國家陷入債務陷阱之中，因為中國想要得到控制權。

克魯茲認為，中國無處不在，在中東、亞洲、中南美洲、巴拿馬運河，乃至於歐洲，都依循這樣的做法，指中國非常系統性地在發動一場長期戰鬥。

為此，克魯茲說，美國也應該有系統性地反擊來打敗中國，並認為美國應該效仿當年冷戰時期對付蘇聯的方法；克魯茲認為，中國沒有發明新的做法，中國就是當年蘇聯的翻版，但不同的是，中國具有更強大的經濟引擎，讓他們變得更加危險。

克魯茲表示，美國除了排除和中國正式開戰以外，必須動用所有的工具，對抗中國的宣傳、間諜、竊取智慧財產權和人權傷害等。

克魯茲表示，從川普第一任和第二任的表現來看，他不認為川普是孤立主義者，但克魯茲也同意說，美國不該陷入不必要的戰爭當中；克魯茲說，他相信「以實力謀和平」（peace through strength），只要美國夠強大，就不會有敵人會想要給你搗亂。

克魯茲認為，綏靖政策和示弱是有煽動性的，會讓敵人變得勇敢、導向戰爭，指敵人只會因為對後果感到恐懼，才會選擇安分守己；克魯茲並表示，美國雷根政府當年冷戰時期對蘇聯保持戰略清晰的立場，那是非常有威力的，認為美國現在也需要那樣的清晰。