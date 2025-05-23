美股收盤／三大指數幾乎持平 美債殖利率回落穩住股市

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美股三大指數22日收盤變動不大。路透
美股三大指數22日收盤變動不大。路透

美國股市周四（22日）三大指數漲跌互見，道瓊工業指數與標普500指數經歷震盪後，收盤幾乎持平，早盤則一度下跌；那斯達克指數收盤小漲。22日隨著國會眾議院通過川普總統的稅收與支出法案，美國公債殖利率自近期高點回落，美股得以回穩或反彈。

道瓊工業指數微跌1.35點或0.00%，收在41,859.09點；標普500指數微跌2.60點或0.04%，收在5,842.01點；那斯達克指數上漲53.09點，或0.28%，收在18,925.73點。

市場近期對美國財政赤字的擔憂，推升了美債殖利率，對股市形成壓力，不過周四長天期公債殖利率下跌，使股市稍能喘息。美國10年期公債基準殖利率下跌5.4個基點至4.543%，此前曾觸及2月以來最高點。

由共和黨掌控的眾議院周四以些微票數通過川普的減稅法案，這將實現川普對其政治基本盤的多項競選承諾，但根據美國國會預算辦公室（CBO）估計，該法案在未來十年內，將使36.2兆美元的美國債務增加3.8兆美元。

投資人同時也在評估川普對進口商品徵收關稅的影響，包括對消費物價的影響。

Villere & Co合夥人暨投資組合經理喬治·楊說，「今天的問題在於稅改法案，看來已經過關了」，「但我們正思考更大的潛在問題，眼前最關鍵的是關稅與利率」。他強調，「市場討厭不確定性，而目前我們仍面對關稅與債市的不確定性，而債市完全不受政治影響，且具全球性」。

周四標普500指數的11個類股指數中，有8個收低，跌幅領先的包括公用事業、醫療保健、能源和民生消費品類股。非必需消費品、通訊服務和科技類股則上漲。

包括輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）在內的大型成長股走高。Google母公司Alphabet股價上漲1.3%，一度觸及近三個月新高。蘋果公司（Apple）則收跌0.36%。

雲端運算公司Snowflake上漲超過13%，因為公司上調了2026會計年度的產品營收預測。但是半導體公司Analog Devices儘管財報表現優於華爾街預期，股價仍下跌4.6%。

由於川普的稅改法案預期將終止多項綠能補貼，周四包括First Solar在內的太陽能公司股價下滑，First Solar收跌4.3%。

美國 指數 川普

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