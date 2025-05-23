川普政府不准哈佛招收外國學生 校方反擊稱違法

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國總統川普政府今天撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，他與這所全球知名學府之間的對立又一次嚴重升級。哈佛統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。

綜合法新社與路透社報導，川普聲稱哈佛大學（Harvard University）是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督，卻遭到拒絕，令他極為不滿。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在寫給這所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證已被撤銷，立即生效。」SEVIS是讓外國學生獲准在美就學的主要系統。

川普上月揚言，若私立的哈佛不同意政府要求，接受外部政治監督，將不得招收外國學生。

諾姆在信中寫道：「正如我在4月信中所解釋，招收外國學生是一種特權…所有大學都必須遵守國土安全部的要求，包括學生及交換訪客計畫規定下的通報要求，以維持這項特權。」

她還寫道：「由於貴校拒絕遵守國土安全部多次提出希望取得相關資訊的要求，同時讓敵視猶太學生、宣傳支持哈瑪斯（Hamas）的同情思想、實行『多元、公平、包容』種族歧視政策的不安全校園環境繼續存在，貴校已喪失這項特權。」

諾姆也指控哈佛「助長暴力、反猶太主義，並配合中國共產黨」。

哈佛大學隨即抨擊這項措施「違法」，將對校園和國家整體造成「嚴重傷害」。

哈佛透過聲明表示：「我們全心致力維持哈佛接待國際學生和學者的能力…我們正努力迅速為群體成員提供引導和支持。這種報復行動可能會對哈佛群體和我國造成嚴重傷害，並損及哈佛的學術及研究任務。」

猶太 川普 哈佛大學

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