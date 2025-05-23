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川普取消哈佛大學招收國際生資格 現有外籍生必須轉學

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國麻州劍橋校區的名校哈佛大學商學院一景。路透
美國麻州劍橋校區的名校哈佛大學商學院一景。路透

美國國土安全部22日表示，川普政府已取消哈佛大學招收外籍生的能力。

該部在聲明中提到，部長諾姆下令終止哈佛的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證。（該部）此舉代表，哈佛不再能招收國際學生，且哈佛現有的外籍生必須轉學，否則就喪生（他們在美國的）法律地位。

諾姆指稱，哈佛在其校園助長暴力、反猶太主義，並和中共沆瀣一氣，川普政府正為此追究該校責任。她強調，對招收外籍生的美國大學而言，這是1項特權及優待，而非權利，藉此從這類學生所繳的較高額學費獲益，以有助充實這些大學數十億美元的捐款。

哈佛則稱川普政府此一舉動非法，正盡快致力為學生提供諮詢。自2024至2025學年度，哈佛位於美國麻州劍橋的校區招收約6800名外籍生，占其全體學生的2成7，其中大多為研究生，共來自逾100國。

美國 川普 外籍生 哈佛大學

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