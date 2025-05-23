華府不平靜 女子開車強闖中情局後遭拘留

知情人士說，一名女子今天無視制止，逕自開車衝向華府附近的美國中央情報局（CIA）總部大門，警衛朝她開槍，她隨後被拘留。

路透社報導，匿名消息人士說，官方檔案顯示，這名年輕的美籍嫌疑人有酒後或用藥後開車的紀錄。

CIA發言人稍早說，安全人員在大門外「與一個人交手」，然後逮捕了嫌疑人。發言人不願說明嫌疑人是否中彈。

知情人士也未提到這名女子是否中彈，僅說她在這起凌晨4時（台灣時間22日下午4時）左右發生的事件後狀況穩定。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）稍早引述知情人士說法稱嫌疑人中彈。

消息人士告訴路透社，這名女子開車從聯外車道衝向主要入口，警衛試圖阻止她時，她繞過警衛繼續往大門前進，警衛於是開火。

消息人士還說，她的車沒有駛進CIA園區，警衛們也都沒有受傷，聯邦調查局（FBI）正調查這起事件。

昨晚才剛有兩名以色列大使館人員在華府首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外遭人槍殺。但消息人士說，沒有跡象顯示兩起事件之間有關聯。