美初領失業金人數四周最低 勞動市場仍持穩

美國上周首度申領失業救濟金人數降至四周最低，代表儘管川普貿易政策導致經濟成長面臨極高不確定性，但美國就業市場卻依然穩健。

勞工部22日表示，上周初領失業金人數減少2,000人至22萬7,000人，大致符合經濟學家預期，並預期未來幾周將會升至今年預估區間（20.5萬-24.3萬）的高端，主因是在調整季節性波動數據時遇到困難所致，而非意謂勞動市場條件的實質轉移。

該報告還顯示，持續領失業補助金的人數則增加3.6萬人至190.3萬人。雖然美國總統川普朝令夕改的貿易政策，導致經濟不確定性上升，但雇主仍不太願意裁員。然而經濟學家卻預估，裁員情況將在下半年加劇，因為美國政府的進口關稅將削弱需求、擾亂供應鏈並推高通膨。

另一方面，儘管雇主不願意裁員，卻也不願意增聘人手，讓許多失業者度過漫長的待業期。美國4月的失業者失業時間中位數，從3月的9.8周躍升至10.4周。