美陸軍將舉行建軍250周年閱兵式 恰逢川普生日

（德國之聲中文網）自兩年前美國陸軍策劃人員開始籌備建軍250周年慶典以來，該活動的規模和範圍都顯著擴大，現在又增加了閱兵——總統特朗普在其第一任期內曾試圖舉辦盛大閱兵式，但未獲成功。

陸軍建軍250周年慶典定於6月14日舉行，恰逢特朗普的生日。慶典將包括音樂會、煙火表演、國家橄欖球聯盟（NFL）球員表演、健身比賽以及在國家廣場舉行的為期一天的慶祝活動。美國陸軍預計，將有多達20萬人參加慶祝活動，舉辦費用估計為2500萬至4500萬美元。

美聯社報道了有哪些具體活動安排：

坦克和裝甲車

本周三，美國陸軍在德克薩斯州將28輛M1艾布拉姆斯主戰坦克裝上火車。這些坦克每輛重達60多噸，大約需要9到10天的時間通過鐵路運輸到馬裡蘭州，然後裝上卡車運往華盛頓特區，最後在林肯紀念堂附近的集結地卸貨。

閱兵當日，這些坦克以及28輛履帶式布雷德利戰車、28輛輪式斯瑞克戰車、4輛履帶式M-109聖騎士自行榴彈炮和其它牽引式火炮將調動至國家廣場附近的閱兵路線起點。

這些軍車將駛向白宮。在一些車輛急轉彎處，會用厚厚的金屬護板來保護街道。

陸軍表示，他們還計劃進行一些額外的瀝青鋪設工作，並在坦克的金屬履帶上鋪設新的橡膠墊，以盡量減少對街道的損壞。

士兵趕赴

超過6700名士兵將從美國各地的基地趕來參加閱兵和慶典，並在6月11日至15日期間住在附近的兩棟聯邦大樓裡。他們將睡在帆布床上，早餐和午餐吃打包好的即食軍餐。陸軍發言人沃倫（Steve Warren）表示，他們將獲得一頓熱餐作為晚餐，並且每天有69美元的津貼，用於購買所需的額外食物。

士兵們將組成方陣，代表美國歷次主要戰爭中的部隊，從獨立戰爭開始。每場戰爭的方陣中，60名士兵將身著由一家慶典公司定制的代表那一時代的制服，隨後是來自同一基地的400名身著現今制服的士兵。

此外，目前正在國際空間站的陸軍宇航員上校麥克萊恩（Anne McClain）將遠程參加閱兵式。而閱兵式結束時，陸軍“金騎士”（Golden Knights）傘兵團將飛越白宮，降落在特朗普附近，向他呈交一面折疊的國旗。250名新兵將在特朗普的主持下宣誓入伍。

飛機和直升機

超過50架代表不同戰爭的直升機和飛機將飛越華盛頓上空——與在總統面前列隊行進的地面部隊相配合。

例如，當身著二戰制服的部隊經過特朗普身邊時，預計一架P-51野馬戰鬥機和一架B-25米切爾轟炸機將從頭頂飛過。

而在代表近期沖突的地面部隊經過時，陸軍H-1休伊、AH-1眼鏡蛇、AH-64阿帕奇和CH-47奇努克直升機將出現在天空中。

不過，此次飛行展示所處時機，正值空管在華盛頓特區仍具敏感性之際。今年1月，一架陸軍黑鷹直升機與美國航空公司子公司的一架客機相撞，造成67人死亡。

沃倫表示，陸軍已與美國聯邦航空管理局就飛行路線展開密切合作，直升機將從安德魯斯空軍基地起飛，飛往國會大廈。

陸軍表示，在空中閱兵期間，華盛頓特區領空可能會暫時對航空交通關閉。

（美聯社）

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