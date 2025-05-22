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美私人飛機墜毀！直撞住宅區現場畫面曝光 15間民宅、車輛遭火噬

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
22日1架小飛機在南加州聖地牙哥墜機。圖為1棟遭這起事故波及的民宅，警消人員已拉起封鎖線。美聯社
22日1架小飛機在南加州聖地牙哥墜機。圖為1棟遭這起事故波及的民宅，警消人員已拉起封鎖線。美聯社

加州聖地牙哥消防局助理局長艾迪（Dan Eddy）22日在記者會表示，當天一早在濃霧下，1架私人小飛機墜入聖地牙哥1個住宅區，造成約15間民宅及若干輛車起火。法新社引述當局報導，機上「多人」喪生。

聖地牙哥警消指出，事故飛機可搭載8至10人，但尚不清楚機上人數，不過所幸並未導致地面人員傷亡。

艾迪說，現場到處都是事故飛機的燃料，當下主要的目標，是搜索這15間住家，並救出所有人。

艾迪還說，該住宅區名為墨菲峽谷（Murphy Canyon），人口稠密，小飛機墜機時直接撞擊多間民宅，出現大面積的殘骸及碎片。

聖地牙哥警察局則為此強制疏散3條街的居民。

美國聯邦航空總署（FAA）也指出，這架機型為賽斯納550（Cessna 550）的小飛機22日約凌晨3時45分，在蒙哥馬利-吉布斯行政機場（Montgomery-Gibbs Executive Airport）附近墜機。

聖地牙哥 美國 墜機

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