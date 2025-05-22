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川普「又大又美」法案眾院過關 未來10年美國債恐增72兆

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國聯邦眾議院多數黨領袖史卡利斯20日抵達國會大廈時對記者發表談話。法新社
美國聯邦眾議院多數黨領袖史卡利斯20日抵達國會大廈時對記者發表談話。法新社

華盛頓郵報報導，美國聯邦眾議院22日一早以215票贊成、214票反對及1票棄權，通過總統川普的「又大又美」減稅與開支法案，並將法案送交聯邦參議院。共和黨希望這項法案能改造聯邦政府與經濟，協助白宮推動驅逐移民和打造軍力。

這項法案將讓川普第一任期的數兆美元減稅措施延長期限，讓小費和加班費免稅，還有數千億美元的新支出，包括提高邊境安全支出逾500億美元，進一步興建美墨邊境圍牆。

然而，這項法案代價高昂。美國國會預算辦公室預估，法案若實施，將讓美國國債未來10年增加2.4兆美元（約台幣72兆元），而美國國債目前已超過36兆美元（約台幣1081兆元）。

為了抵銷成本，法案規定未來10年將減少社會安全專案開支超過1兆美元（約台幣30兆元），也可能迫使醫療保險支出在未來10年減少近5000億美元（約台幣15兆元），以將財政赤字控制在法定限制內。國會預算辦公室預測，這項立法可能剝奪870萬人的醫療補助，並導致未來沒有保險的人數增加760萬人。

法案下一步將送交參議院審議，若在參院過關再送請川普簽署生效。預料參院可能修改條文，送回眾院再次表決。

法案在眾院過關後，川普在社群平台貼文說，這想法案將是「我國史上將簽署的最重要一項立法」，呼籲參院盡速審議。

共和黨人堅稱，法案能提高美國經濟成長。不過，法案表決前，投資人擔心法案導致政府赤字升高，美國政府可能擴大發債，上周穆迪又調降美國最後的3A信評，引爆一波美債拋售潮，30年期美債殖利率升至2023年以來新高，美元指數也下探。債市擔憂情緒蔓延至美股，導致道瓊工業指數21日大跌逾800點。

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