想生兒子…紐約狠男殺孕妻 連兩個女兒都不放過

美國紐約一名男子因為不滿妻子「又懷女兒」，竟然在家拿刀刺殺妻子。他不僅殺死懷孕5個月的妻子和腹中胎兒，也對兩名年幼的女兒痛下毒手。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2023年9月4日，33歲的德魯（Drew Garnier）在家中持刀攻擊29歲的妻子莎曼莎（Samantha Garnier），甚至連9歲和6歲的女兒都不放過。莎曼莎當時懷孕5個月，本來預產期是隔年2月，但她和腹中的女嬰當場不治身亡。兩名女童雖奇蹟生還，仍身受重傷，緊急送醫搶救。

莎曼莎的父親葛雷格里（Gregory Vernagallo）在法庭上含淚控訴，只因為德魯想要一個兒子，就為了妻子懷女兒大發雷霆，甚至痛下殺手殺人，連自己的親生女兒都不放過。為了保護兩個孩子，葛雷格里已經收養兩名外孫女，並表示自己「現在就是她們的爸爸，會好好保護她們」。

德魯日前在法庭上認罪，承認犯下一項一級過失殺人罪和兩項一級攻擊罪。檢察官史密斯（Shawn Smith）表示，儘管認罪協議使刑期不如預期嚴重，但為了避免讓兩名女童再度面對庭審創傷，檢方決定接受協議。根據協議，德魯將被監禁30年，出獄後再接受15年監督觀察。法官哈伯德（John Hubbard）下令，德魯直到2056年都不得與女兒聯繫，除非女兒成年後請求解除禁令。

事實上，胎兒的性別是由男方的染色體決定的。人類的性別由X和Y兩種性染色體組成，女性的卵子只能提供X染色體，而男性的精子則可能帶有X或Y染色體。如果受精的是帶X的精子，胎兒就是女孩（XX）；若是帶Y的精子，胎兒就是男孩（XY）。換句話說，生男生女的「關鍵密碼」掌握在男性身上，與女性無關。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線