美眾院挑燈夜戰 通過「又大又美的法案」

美國聯邦眾議院22日挑燈夜戰，處理推動川普政府多項政策的「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill），最終在美東時間上午約7時宣布通過、送出眾議院，接下來按照共和黨計畫，希望趕在7月初送出參議院、通過立法。

眾院規則委員會（House Rules Committee）21日凌晨1時開會，處理「這個又大又美的法案」；經過快22個小時的馬拉松式開會，該委員會終於在22日零時前，將法案送至眾院院會。

盡管民主黨提出結束會議的動議，遭共和黨仍以人數優勢駁回，以213票比211票通過，眾院於22日凌晨繼續開會，處理法案。

民主黨和共和黨議員徹夜發言，民主黨22日最後一搏，於上午提出將法案送回委員會的動議，再度被共和黨用人數優勢擋下；眾院接著針對法案投票，以215票比214票，由眾議院議長強生（Mike Johnson）敲槌宣布通過，將法案送出眾院。

共和黨現在眾議院僅有微幅優勢，最後以一票之差通過法案；今日美國（USA Today）報導，兩名共和黨議員跑票，分別為肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）和俄亥俄州眾議員戴維森（Warren Davidson）。

法案在送出眾院之後，將送交參議院審議，共和黨計畫趕在美國國慶日（7月4日）當周能將法案送出參議院，交到白宮由美國總統川普簽署成案。