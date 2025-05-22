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川普「大又美」減稅案眾院過關 內容、影響一次看

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普主導的「又大又美麗」支出預算案，22日在共和黨掌控的眾議院過關，接下來將送交參議院。美聯社
美國總統川普主導的「又大又美麗」支出預算案，22日在共和黨掌控的眾議院過關，接下來將送交參議院。美聯社

美國總統川普主導的「又大又美麗」支出預算案，22日在共和黨掌控的眾議院過關，接下來將送交參議院。

此法案對美國經濟究竟有何意義？

1. 支出預算案內容如何？

包括將今年底屆滿的2017年「減稅與就業法」延長效期，降低個人所得稅，及增加撫養子女減稅額，以及小費與加班費免稅。

其他還包括提高財產稅與贈與稅免稅額，以及多項企業稅抵減，提高邊境安全支出逾500億美元，進一步興建美墨邊境長牆。

共和黨削減近8,000億美元醫療補助（對窮人的健保計畫），以及數百億美元的食品券計畫與清潔能源減稅。另外並將提高大學與私人基金會的投資所得稅，估計將超過220億美元。

2. 眾院通過之後將如何？

將送交參議院審議，53位共和黨籍參議員中至少需50位支持，之後再送請川普簽署。參院若再做改變，法案將送回眾院再次表決。

3. 對美國財政有何影響？

負責任聯邦預算委員會及賓州大學華頓學院估計，這項法案在未來10年期間將使美國政府負債增加3.3兆美元，使政府負債占國內生產毛額（GDP）比率由去年的98%，提高到125%。

川普團隊表示，這項法案的效果，加上其他有利於經濟成長的政策，將使美國的財政赤字比率從2024年時的6.4%，減半到僅3%。

白宮經濟顧問委員會（CEA）宣稱，此案將使未來四年美國實質經濟年成長率提高到5.2%，創造740萬個就業機會，並使投資增加14.5%。

但其他人士警告，減稅及其他措施的效應將削弱美國經濟。彼得森國際經濟研究所學者（IMF前首席經濟學家）奧布斯菲表示，這些指出「能夠產生促進經濟成長的效果，但確定不足以抵消對美國負債比率的負面影響」。他並表示，此案「可能使美國公債走上BBB評等之路」。

4. 對川普有何意義？

國會通膨這項法案，是川普落實競選承諾的關鍵，他並將宣稱這是一大政治勝利。他也希望藉此來提高他的支持度（最新民調為47.3%）。

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