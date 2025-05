令馬斯克部門接受質詢、公開內部文件 川普政府上訴最高院

一名法官裁定億萬富豪馬斯克(Elon Musk)領導的美國政府效率部須接受質詢,並且公開有關該部運作的文件。美國總統川普政府今天向最高法院提起上訴,要求駁回這項裁定。

路透社報導,華盛頓特區聯邦地區法院法官古柏(Christopher Cooper)認為政府效率部(Department ofGovernment Efficiency)可能適用聯邦「資訊自由法」(Freedom of Information Act)規範的約束,因而裁定該部向監督團體華府公民道德責任組織(Citizens forResponsibility and Ethics in Washington)移交一些紀錄。

古柏同時表示,華府公民道德責任組織有權要求政府效率部代理主管葛利生(Amy Gleason)在宣誓下接受質詢。一個聯邦上訴法院14日拒絕擱置古柏的裁定。

川普1月20日重掌白宮後旋即簽署行政命令成立政府效率部。

美國檢察總長索爾(John Sauer)向最高法院尋求緊急停止執行古柏的裁定,表示古柏的裁定「過於廣泛,且具侵擾性」,將會干擾政府效率部致力根除聯邦政府舞弊、浪費和濫用職權的任務。

他並以「站不住腳地侵犯權力分立」形容古柏的裁定,強調政府有可能成功證明政府效率部是可以豁免適用「資訊自由法」的白宮機構。「資訊自由法」確保民眾得以獲取聯邦政府機構保存的紀錄。