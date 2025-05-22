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影／美軍試射末日飛彈畫面曝光！義勇兵三型大秀嚇阻力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國空軍21日於加州試射末日飛彈「義勇兵三型」，演練並未武裝彈頭，目標傳達美國的核武嚇阻力量隨時嚴陣以待。路透／Zuma Press Wire
美國空軍21日於加州試射末日飛彈「義勇兵三型」，演練並未武裝彈頭，目標傳達美國的核武嚇阻力量隨時嚴陣以待。路透／Zuma Press Wire

紐約郵報報導，美國空軍21日於加州試射末日飛彈「義勇兵三型」（Minuteman III），這是具備核打擊能力的洲際彈道飛彈，試射時並未武裝彈頭，目標傳達美國的核武嚇阻力量隨時嚴陣以待。

軍方表示，此次發射的飛彈並未武裝彈頭，屬於非戰鬥測試。根據官員，這枚飛彈以約2萬4千公里時速飛行，目標為6760公里外的馬紹爾群島試驗場。

美國空軍全球打擊司令部指揮官布西爾（Thomas Bussiere）聲明表示：「這次洲際彈道飛彈試射凸顯美國強大的核嚇阻力量，以及核三位一體打擊架構中洲際彈道飛彈系統的戰備狀態。」

聲明補充，此次試射為例行演練，「並非對當前任何國際事件的回應」。

美國核三位一體戰略架構由3大要素組成，搭載核武的戰略轟炸機、配備「北極星」核洲際彈道飛彈的匿蹤潛艦，以及約400枚部署在陸地的義勇兵三型飛彈。

義勇兵三型為1970年代服役的飛彈系統，美國空軍原計畫以「哨兵系統」（Sentinel）取代，但該計畫目前正面臨預算削減與進度延宕等挑戰。

美國 空軍 彈道飛彈

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